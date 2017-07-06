Group-IB предупредила о новом вирусе, который распространяется через MMS от друзей

Система раннего обнаружения киберугроз Group-IB зафиксировала активное распространение новой вредоносной программы, работающей под ОС Android. Как рассказали CNews в компании, вирус использует данные из телефонной книжки зараженного абонента, а антивирусное ПО не детектирует программу как вредоносную.

Многие пользователи телефонов на ОС Android за последнюю неделю получили MMS-сообщения от кого-то из своего контакт-листа со ссылкой. В начале сообщения вирус подставлял имя из записной книжки зараженного лица. При переходе по ссылке пользователь видел надпись «Уважаемый пользователь, вам пришла ммс-фотография. Посмотреть вы ее можете по ссылке ниже». При нажатии на кнопку «Посмотреть» на устройство загружалась вредоносная программа с расширением .APK. Также злоумышленники заботливо сопроводили спам инструкцией «Во время установки, нажмите НАСТРОЙКИ -> Разрешить установку из неизвестных источников -> OK».

Попадая на устройство, вредоносная программа рассылает себя по контактным листам жертвы. Параллельно она делает запрос на номер SMS-банкинга жертвы, узнает баланс счета и переводит деньги на счета, подконтрольные злоумышленникам. При этом происходит перехват входящих SMS-сообщений, в результате чего жертва не подозревает, что у нее снимают деньги, даже если подключена функция SMS-оповещений о списаниях.

В функционал программы входит показ т.н. веб-фейков – окон браузера, визуально схожих с окошками авторизации банковских приложений. Вводя в них данные банковских карт, жертва отправляла их злоумышленникам напрямую. В ряде случаев вредоносная программа могла также блокировать телефон.

«Эта угроза направлена на пользователей ОС Android – клиентов банков, использующих SMS-банкинг и пользователей мобильных банковских приложений. Характерно, что антивирусные программы, установленные на телефонах жертв, ни на одном из этапов работы вируса не детектировали приложение как вредоносное (и продолжают его не детектировать). Антивирусы в этой ситуации просто не помогают», – сказал руководитель отдела динамического анализа вредоносного кода Group-IB Рустам Миркасымов.

Банки, которые хотят защитить своих клиентов, должны взаимодействовать с компетентными организациями для оперативной блокировки сайтов, распространяющих вредоносное ПО с использованием символики и брендов финансовых учреждений, а также использовать комплексные решения: сервисы, которые позволяют без установки дополнительного программного обеспечения на устройства клиентов выявлять подготовку к хищениям денежных средств, и данные Threat Intelligence, позволяющие отслеживать и предупреждать атаки на пользователей еще на этапе подготовки.