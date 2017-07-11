«Лаборатория Касперского» и «Анкад» вместе разработают средства защиты конфиденциальной информации

«Лаборатория Касперского» и «Анкад» объявили о достижении договоренности о технологическом сотрудничестве , целью которого станет создание доверенного программно-аппаратного комплекса для обеспечения информационной безопасности корпоративных сетей. Решение будет базироваться на новом исполнении уже известного продукта «Анкад» «Криптон-Замок» и инновационной платформе для обеспечения защиты различных информационных систем с повышенными требованиями к кибербезопасности Kaspersky Security System. Сочетание высоконадежных технологий и многолетнего опыта обеих компаний позволит достичь нового уровня защиты, которой смогут воспользоваться организации, работающие с конфиденциальной информацией.

Аппаратно-программные решения «Анкад» позволяют разграничивать и контролировать доступ пользователей к рабочим машинам корпоративной сети. Такой подход позволяет идентифицировать пользователя еще до запуска ОС компьютера, защищает от несанкционированной загрузки операционной системы, контролирует целостность программной среды в любой ОС.

В свою очередь, платформа Kaspersky Security System позволяет контролировать взаимодействие программных компонентов внутри информационной системы на основе предварительно описанных свойств безопасности и правил этого взаимодействия, а также фиксировать и блокировать отклонения, вызванные внутренними ошибками или попытками несанкционированного доступа. Таким образом, основной принцип работы решения сводится к правилу «запрещено все, что не разрешено». Подобный подход позволяет исключить проникновение вредоносных программ и любые негативные последствия от них.

Платформа Kaspersky Security System гибкая, и все настройки безопасности, в том числе запреты на выполнение определенных процессов и действий, настраиваются в соответствии с потребностями решения «Криптон-Замок».

«Наша основная задача – создавать такие аппаратно-программные комплексы, которым организации могли бы доверить самую ценную и конфиденциальную информацию. И поскольку нашим приоритетом является защита данных, мы уделяем максимальное внимание качеству и надежности всех используемых технологий и аппаратных средств, – сказал Сергей Панасенко, заместитель генерального директора «Анкад» по науке и системной интеграции. – Мы рады, что «Лаборатория Касперского» стала нашим партнером. Ее технологии неоднократно доказывали свою эффективность в борьбе с самыми сложными угрозами, а безопасная платформа позволяет вывести защиту на новый уровень. Мы уверены, что наше совместное решение создаст новый стандарт качества на рынке, а наши клиенты получат действительно надежную и доверенную систему защиты доступа к компьютеру».

«Корпоративный шпионаж, спонсируемые вредоносные операции, обнародование похищенной в результате кибератаки информации – все это, к сожалению, стало сегодня печальной реальностью. Разумеется, в сложившейся ситуации больше всего рискуют компании, работающие с особо конфиденциальными данными. Так что для них выстраивание защиты от киберугроз должно начинаться с абсолютно доверенных программных и аппаратных ресурсов, – отметил Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского». – Объединив усилия, знания и опыт с «Анкад», мы сможем, я уверен, предложить таким пользователям наиболее эффективные и удобные решения для обеспечения информационной безопасности».