Bitdefender представила корпоративное решение GravityZone Elite Security для защиты от хакерских атак

Bitdefender анонсировала выпуск нового корпоративного решения Bitdefender GravityZone Elite Security, способного защитить сеть организации от сложных атак и направленных кибер-угроз с высокой скоростью и точностью.

Решение Bitdefender GravityZone Elite Security включает расширенное машинное обучение, поведенческий анализ, анти-эксплойт и интегрированную «песочницу».

HyperDetect запрещает доступ к зараженным файлам в сетевых ресурсах независимо от их настроек. Благодаря проверенным моделям машинного обучения, современной эвристике и поведенческому анализу, модуль защиты обнаруживает с высокой точностью высокотехнологичные формы угроз.

HyperDetect предотвращает нанесение вреда сети, предпринимая немедленные действия, такие как блокировка подозрительных файлов еще на этапе предварительного исполнения.

Bitdefender GravityZone Elite Security отличается улучшенным исследованием поведения угроз, выполняя автоматический глубокий анализ подозрительных файлов в изолированной песочнице. Работая в режиме мониторинга или в режиме блокировки, Sandbox Analyzer представляет собой мощный инструмент для анализа еще неизвестных угроз и защиты вашей сети.

Мощный уровень защиты от скрытых атак, интегрированный в Endpoint, компонент Sandbox Analyzer провоцирует выполнение вредоносного кода в виртуальной среде, анализирует его поведение, сообщает о злонамеренных атаках и обеспечивает эффективную защиту.