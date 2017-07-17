Eset: спамеры атакуют Apple-пользователей

Eset выпустила предупреждение пользователям Apple о новой афере. Мошенники собирают данные банковских карт и другую личную информацию, рассылая письма о несуществующей покупке в iTunes Store.

Потенциальная жертва получает от лица онлайн-магазина письмо – в нем сообщается, что Apple ID использовался на неизвестном устройстве для покупки альбома Рианны. Пользователю предлагают игнорировать сообщение, подтвердив тем самым покупку, или отменить транзакцию, перейдя по ссылке.

Если пользователь не обратит внимание на грамматические ошибки в письме и тот факт, что адрес отправителя не имеет отношения к Apple, он может поверить мошенникам и перейти на фишинговый сайт.

На фишинговом сайте пользователю предлагается ввести Apple ID и пароль, далее – заполнить анкету «для подтверждения личности». Мошенники запрашивают исчерпывающие данные: имя, фамилию, почтовый адрес, телефон, дату рождения и, конечно, данные банковских карт. «Принимаются» карты всех распространенных платежных систем, включая Visa, MasterCard, American Express и др.

После ввода данных на странице появится сообщение о том, что учетная запись успешно прошла проверку. Пользователь будет перенаправлен на главную страницу настоящего iTunes Store, а его персональные данные окажутся у злоумышленников.

Eset рекомендует игнорировать спам-рассылки и использовать комплексные антивирусные продукты с функциями антиспама и антифишинга.