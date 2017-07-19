Dr.Web AV-Desk расширяет свое присутствие в Юго-Восточной Азии

«Доктор Веб» сообщила о развертывании интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk индонезийской ИТ-компанией Espinat Data Global, чьи бизнес-клиенты теперь имеют возможность подписки на услугу «Антивирус Dr.Web».

Воспользоваться антивирусной защитой в формате SaaS могут более полусотни корпоративных клиентов Espinat Data Global.

Еще при тестировании системы специалисты индонезийской компании убедились в стабильности работы интернет-сервиса, а также простоте его развертывания и администрирования. Они отмечают наличие полного спектра функций поддержки как пользователей, так и системного администратора.

«Внедрение Dr.Web AV-Desk прошло быстро и без сложностей — мы уверены в том, что делаем, благодаря четкому руководству и поддержке команды "Доктор Веб". Сервис обеспечивает полный контроль комплексной информационной безопасности клиентов», — рассказывает о своих впечатлениях генеральный директор Espinat Data Global Ризал Мухаммад (Rizal Muhammad).

Espinat Data Global — поставщик услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в Индонезии. Цель партнерства с клиентами — помочь им быть готовыми к цифровой эпохе. Компания зарекомендовала себя как ценный партнер на протяжении всего жизненного цикла своих проектов.

Интернет-сервис Dr.Web AV-Desk создан специалистами компании «Доктор Веб» в 2007 году. На сегодняшний день установку Dr.Web AV-Desk осуществили более 350 провайдеров и компаний, предоставляющих ИТ-услуги в различных регионах России, а также во Франции, Нидерландах, Испании, Украине, Эстонии, Литве, Казахстане и ряде других стран.