«Актив» и «АТОЛ» обеспечили совместимость Рутокен ЭЦП 2.0 с УТМ АТОЛ HUB-19.

«Актив» и «АТОЛ» подписали сертификат совместимости устройств Рутокен ЭЦП 2.0 с УТМ АТОЛ HUB-19. Сертификат подтверждает корректность работы электронных идентификаторов Рутокен ЭЦП 2.0 с УТМ АТОЛ HUB-19. Ранее Рутокен ЭЦП были совместимы только с УТМ на ОС Windows.

После длительной разработки компания «АТОЛ» добавила в свой контроллер для ЕГАИС УТМ АТОЛ HUB-19, работающий на ОС Linux, поддержку крипто-ключей Рутокен ЭЦП 2.0.

Рутокен ЭЦП 2.0 является персональным средством усиленной квалифицированной электрон-ной подписи с неизвлекаемым ключом ЭП, полностью соответствующим всем требованиям 63-ФЗ и Приказа ФСБ №796 к средствам ЭП. Криптографические алгоритмы, реализованные в Ру-токен ЭЦП 2.0, соответствуют стандартам ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012. Крипто-ключ Рутокен ЭЦП 2.0 около полутора лет поддерживается в системе ЕГАИС и успешно зарекомендо-вал себя у пользователей.

УТМ АТОЛ HUB-19 - это специализированный мини-компьютер для регистрации транзакций в ЕГАИС. Использование ОС Linux и специального ПО «Документы ЕГАИС» от «АТОЛ» позволяет повысить надежность работы. Устройство не подвержено вирусным атакам, не требует затрат на ОС, а постоянные автоматические онлайн-обновления делают его функционал отвечающим требованиям пользователей и законодательства. Обширные возможности удаленного монито-ринга и настройки позволяют минимизировать издержки и простои в регистрации движений алко-голя в системе ЕГАИС.

«Команда разработчиков «АТОЛ» подготовила обновление для УТМ АТОЛ HUB-19, которое поз-волило работать с крипто-ключами Рутокен ЭЦП 2.0. Данное обновление предоставляет всем участникам системы ЕГАИС возможность совместно использовать надежный, эргономичный и многофункциональный контроллер от «АТОЛ» УТМ АТОЛ HUB-19 и аппаратный крипто-ключ Ру-токен ЭЦП 2.0 от «Актив». Отрадно, что УТМ АТОЛ HUB-19 и Рутокен ЭЦП 2.0 гарантируют вы-сокую степень защиты данных в системе ЕГАИС и полностью соответствуют требованиям зако-нодательства и регуляторов», - отметил директор продуктового направления Рутокен компании «Актив» Кирилл Мещеряков.

«Аппаратный крипто-ключ Рутокен ЭЦП 2.0 благодаря своей надежности и высокой производи-тельности завоевывает все большую популярность среди ключей для ЕГАИС. Все большее ко-личество удостоверяющих центров рекомендуют использовать в ЕГАИС квалифицированную электронную подпись, созданную на Рутокен ЭЦП 2.0. Благодаря партнерству компаний «АТОЛ» и «Актив» пользователи получат удобное комплексное решение для работы в системе ЕГАИС. Это событие, которого давно и с нетерпением ждал рынок удостоверяющих центров России», - сказал Антон Соколов, продакт-менеджер компании «АТОЛ».