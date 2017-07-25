«СёрчИнформ» добавила классификацию заблокированных Роскомнадзором ресурсов в в TimeInformer

«СёрчИнформ» объявила о расширении функциональности системы учета рабочего времени TimeInformer. Теперь программа категоризирует сайты из «черного списка» Роскомнадзора и предоставляет администратору отчет о попытках посещения ресурсов из перечня и о времени, проведенном на них в течение рабочего дня.

Решение предназначено для того, чтобы контролировать посещение веб-страниц с нежелательным контентом и автоматизировать аудит действий сотрудников из «групп риска».

В соответствии с поправками к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», принятыми пять лет назад, Роскомнадзор ведет единый реестр сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к распространению в Российской Федерации. Основанием для включения в реестр служит в том числе информация об изготовлении или получении наркотиков, онлайн-казино, экстремистские материалы. Посещение подобных ресурсов в рабочее время может свидетельствовать о действиях сотрудников, которые противоречат интересам работодателя и угрожают благополучию компании.

Теперь TimeInformer позволяет работодателю отследить посещение заблокированных ресурсов с рабочих ПК. Система фиксирует как попытки посещения (если сотрудник ввел запрос или адрес, но не получил доступ из-за блокировки), так и время, проведенное на сайте (если сотрудник сумел обойти блокировку с помощью прокси-сервера или анонимайзера). Программа контроля автоматически распределит ресурс в группу «Роскомнадзор» и оповестит администратора.

«Мы получали обращения от клиентов, которые хотели видеть такой функционал в системе, – сказал руководитель отдела по работе с партнерами TimeInformer Дмитрий Изосимов. – Задача актуальна для многих организаций, поэтому мы поставили доработку в приоритет и выпустили новую версию максимально быстро».

Перечень заблокированных ресурсов в TimeInformer обновляется по мере обновления реестра Роскомнадзора.