Глобальный проект против кибервымогателей сэкономил их потенциальным жертвам €8 млн

Проект по борьбе с троянцами-вымогателями No More Ransom помог расшифровать более 28 тыс. устройств, зараженных вредоносным ПО. Сумма сэкономленных на выкупе денег составила €8 млн. Такими стали итоги первого года работы международной инициативы, у истоков которой стояли «Лаборатория Касперского», McAfee, Европол и полиция Нидерландов.

На сайте проекта доступны 54 утилиты для расшифровки файлов, разработанные «Лабораторией Касперского» и другими участниками проекта. Эти инструменты успешно борются со 104 семействами вымогателей. За год сайт No More Ransom посетили 1,3 млн уникальных пользователей, из них 150 тыс. пришлось на 14 мая этого года — пик эпидемии шифровальщика WannaCry. Платформа No More Ransom доступна уже на 26 языках.

За прошедший год проект поддержали более ста партнеров, среди которых как частные компании, так и правоохранительные органы разных стран. Из недавно присоединившихся — банковский конгломерат Barclays, бельгийский CERT (CERT.BE), и Глобальный форум по киберэкспертизе (Global Forum on Cyber Expertise, GFCE), а также правоохранительные органы Чехии, Греции, Гонконга и Ирана.

«С каждым днем от программ-вымогателей страдает все больше пользователей и организаций. Жертвами заражений WannaCry всего за несколько дней стали более 300 тыс. пользователей в 150 странах мира, включая коммерческие предприятия и объекты критической инфраструктуры. От последствий атаки шифровальщика ExPetr некоторые организации не могут оправиться до сих пор. Эти эпидемии лишь подтверждают тенденцию. Общее количество столкнувшихся с вымогателями тоже растет: за последний год оно увеличилось на 11% и превысило уже 2,5 млн человек. В таких условиях очень важно бороться с угрозой совместно, ведь глобальные проблемы можно решить только глобальными усилиями», — отметил Антон Иванов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».