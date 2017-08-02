В популярных IP-камерах нашли опасную уязвимость

Компания Positive Technologies объявила о том, что ее эксперт Илья Смит выявил и помог устранить критическую уязвимость во встроенном программном обеспечении IP-камер компании Dahua. Они широко используются для видеонаблюдения в банковском секторе, энергетике, телекоммуникациях, транспорте, системах «умный дом» и других областях. Данной проблеме подвержены сотни тысяч камер по всему миру, выпускаемые Dahua как под своим брендом, так и изготовленные для других заказчиков.

Уязвимость CVE-2017-3223 получила максимальную оценку 10 баллов по шкале CVSS Base Score. Недостаток безопасности связан с возможностью переполнения буфера (Buffer Overflow) в веб-интерфейсе Sonia, предназначенном для дистанционного управления и настройки камер. Неавторизованный пользователь может отправить специально сформированный POST-запрос на уязвимый веб-интерфейс и удаленно получить привилегии администратора, что означает неограниченный контроль над IP-камерой.

«С программной точки зрения эта уязвимость позволяет сделать с камерой все что угодно, — отметил Илья Смит, старший специалист группы исследований Positive Technologies. — Перехватить и модифицировать видеотрафик, включить устройство в ботнет для осуществления DDoS-атаки наподобие Mirai и многое другое. Компания Dahua занимает второе место в мире в области IP-камер и DVR, при этом обнаруженная нами уязвимость эксплуатируется очень легко, что еще раз наглядно демонстрирует уровень безопасности в сфере устройств интернета вещей».

Уязвимость обнаружена в IP-камерах с программным обеспечением DH_IPC-ACK-Themis_Eng_P_V2.400.0000.14.R и более ранними версиями прошивки. Для устранения ошибки необходимо обновить ПО до версии DH_IPC-Consumer-Zi-Themis_Eng_P_V2.408.0000.11.R.20170621. С дополнительными подробностями можно ознакомиться на сайте CERT университета Карнеги-Меллона.

Согласно исследованиям Positive Technologies, злоумышленники могут потенциально получить доступ более чем к 3,5 млн IP-камер по всему миру. Кроме того, порядка 90% всех DVR-систем, используемых сегодня для видеонаблюдения предприятиями малого и среднего бизнеса, содержат те или иные уязвимости и могут быть взломаны.

Это не первый случай сотрудничества двух компаний. В 2013 г. специалисты Positive Technologies помогли выявить и устранить многочисленные уязвимости в DVR-системах производства Dahua.