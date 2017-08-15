СЗИ Dallas Lock 8.0 получила совместимость с системой управления событиями ИБ КОМРАД 2.0

«Конфидент» и НПО «Эшелон» объявили о подписании сертификата совместимости, подтверждающего корректность совместной работы СЗИ Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С» с системой управления событиями информационной безопасности КОМРАД 2.0.

СЗИ Dallas Lock 8.0 – сертифицированная система защиты информации, предназначенная для защиты конфиденциальной информации (редакции «К» и «С») и информации, составляющей государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно (редакция «С»). Используется для защиты информации, содержащейся в ГИС всех классов защищенности, в АС до класса защищенности 1Б включительно, в АСУ ТП до 1 класса защищенности включительно, а также для обеспечения всех уровней защищенности ПДн.

Dallas Lock 8.0 работает на автономных АРМ и в сложных сетевых инфраструктурах. Поддерживает работу в ОС семейства Windows (от Windows XP до Windows 10).

СЗИ Dallas Lock 8.0-K сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню контроля отсутствия НДВ, 5 классу защищенности от НСД, 3 классу защищенности МЭ, 4 классу защиты СОВ, 4 классу защиты СКН (сертификат ФСТЭК России № 2720 от 25.09.2012 г., действителен до 25.09.2018 г.).

СЗИ Dallas Lock 8.0-C сертифицирована ФСТЭК России по 2 уровню контроля отсутствия НДВ, 3 классу защищенности от НСД, 3 классу защищенности МЭ, 4 классу защиты СОВ, 2 классу защиты СКН (сертификат ФСТЭК России № 2945 от 16.08.2013 г., действителен до 16.08.2019 г.).

КОМРАД – система централизованного управления событиями информационной безопасности, совместимая с отечественными средствами защиты информации. Применение КОМРАД позволяет осуществлять централизованный мониторинг событий ИБ, выявлять инциденты ИБ, оперативно реагировать на возникающие угрозы, выполнить требования, предъявляемые регуляторами к защите персональных данных, а также к обеспечению безопасности государственных информационных систем.

Поддержка СЗИ Dallas Lock 8.0 в качестве источника событий SIEM-системы КОМРАД позволит организовывать эффективный контроль событий ИБ в ГИС, ПДн и АСУ ТП.

КОМРАД 2.0 сертифицирована Минобороны России по 2 уровню контроля отсутствия НДВ (сертификат соответствия № 2315) и ФСТЭК России по 4 уровню контроля отсутствия НДВ (сертификат соответствия № 3498).