ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию

Завершена регистрация на первую научно-практическую конференцию «Мониторинг информационной безопасности - проблемы построения и эксплуатации», которая состоится 21 ноября в «Event-Холл Инфопространство» по адресу г. Москва, Зачатьевский 1-й переулок, 4.

Участие в конференции подтвердили представители Аппарата Государственной думы Федерального Собрания РФ, ФСТЭК России, GOV-CERT.RU, ФСО России, Генеральной прокуратуры Российской федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской федерации, Департамента информационных технологий города Москвы, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти, ГК «РОСТЕХ», ГК «Росатом», ПАО «Ростелеком», СПИИРАН, ORACLE, ООО «САП СНГ», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», TELE2, Orange, АО «Московская кольцевая железная дорога», ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО ИК «СИБИНТЕК», ЕВРАЗ, МОО «АЗИ», московского отделения ISACA, а так же организаций банковской отрасли, операторов информационных систем, крупнейших компаний-интеграторов, компаний-разработчиков средств защиты информации, научной общественности.

Программа опубликована на сайте мероприятия. Определены участники дискуссий, темы докладов и выступлений.

Среди основных участников дискуссий ожидаются Виталий Лютиков, ФСТЭК России; Александр Баранов, «ГНИВЦ»; Юрий Лаврухин, «Газпром»; Владимир Скиба, ФТС России; Игорь Котенко, Владимир Шишкин, СПИИРАН; Илья Трифаленков, техкомпания «Хуавэй»; Андрей Дугин, «МТС»; Владимир Голованов, Александр Трошин, НПФ «Кристалл»; Дружинин Евгений, «КРОК инкорпорейтед»; Александр Кузнецов, «НТЦ «Вулкан»; Алексей Лукацкий, независимый эксперт по информационной безопасности; Андрей Прозоров, независимый эксперт по информационной безопасности; Игорь Васильев, «Код безопасности»; Петр Нагернюк, «Газинформсервис»; Александр Булатов, «ИнфоВотч»; Александр Бондаренко, R-Vision; Владимир Мамыкин, «Майкрософт Рус»; Василий Широков, Check Point Software Technologies; Валерий Егоров, Артур Вартанов, НТП "Криптософт"; Вячеслав Железняков, SolidLab; Юрий Аксененко, Николай Чижов, «ЦБИ»; Сергей Уздемир, «АЛТЭКС-СОФТ» и другие эксперты.

На текущий момент зарегистрировано более 400 участников.

Участникам рекомендуется обозначить организаторам актуальные темы, чтобы иметь возможность обсуждения с экспертами интересующих вопросов на этой или следующей конференции.

По вопросам дополнительной регистрации необходимо обращаться в организационный комитет.