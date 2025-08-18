Найден подпольный завод, продающий полумертвые жесткие диски под видом новых. Россию тоже зацепило

Обнаружена фабрика по выпуску восстановленных жестких дисков, которые затем распространяются по миру под видом новых. Большинство из них имеют логотип Seagate на корпусе, но Toshiba и WD мошенники тоже не обошли стороной. Вопреки всем стереотипам, производство расположилось не в Китае.

Омоложение жестких дисков. Недорого

Компания Seagate, один из крупнейших в мире производителей жестких дисков (40% в I квартале 2025 г. – Forbes) накрыла гигантское подпольное производство жестких дисков. Как пишет Heise Online, фабрика штамповала накопители преимущественно марки Seagate, но также не обходила стороной двух оставшихся вендоров – Toshiba (доля рынка – 18%) и Western Digital (42%).

Завод располагался в Малайзии, недалеко от Куала-Лумпура, но его продукция была новой лишь на первый и очень неискушенный взгляд. На деле это были мошенники, которые восстанавливали бывшие в употреблении жесткие диски и реализовывали их под видом новых.

К моменту выпуска материала не было известно, как долго функционировало законспирированное контрафактное производство. Однако CNews писал, что с поддельными жесткими дисками Seagate пользователи начали массово сталкиваться в январе 2025 г., хотя и нельзя исключать, что они поступали с другого похожего «завода».

freepik На производстве реализован полный цикл - удаление SMART, перемаркировка, каналы сбыта

В начале 2025 г. с поддельными HDD столкнулись в первую очередь жители Германии, однако позже проблема, по-видимому, докатилась и до России. Пользователь «Хабра» под псевдонимом kulyanin купил два восстановленных жестких диска WD, которые продавались под видом новых в одном из крупнейших российских ритейлеров. Это произошло в начале весны 2025 г.

Масштабы деятельности

По мнению экспертов Heise Online, которые провели собственное расследование, источник жестких дисков – Китай. Они использовались в майнинговых фермах для добычи криптовалюты Chia, которая была на пике популярности несколько лет назад, майнилась при помощи SSD и HDD, но очень быстро оказалась почти никому не нужна. В 2021 г. из-за нее в России взлетели цены на жесткие диски. При этом она крайне быстро истощала ресурс накопителей – буквально за несколько дней.

На фабрике в Малайзии было найдено около 700 жестких дисков различной емкости, от базовых моделей до топовых, вместительностью 18 ТБ.

По оценке Heise Online, из сети в свое время Chia было изъято около 1 млн жестких дисков. Сколько из них были в итоге перепроданы как новые, остается лишь гадать.

Мошенники разработали целую схему по обману не только конечных покупателей, но и ритейлеров, которые приобретали у них жесткие диски. Они вносили изменения в ПО накопителей, сбрасывая значения SMART, которые нужны как раз для проверки состояния HDD. Помимо этого, они наносили на них новую маркировку и под конец удаляли с них всю информацию без возможности восстановления, тем самым заметая все следы.

Следующим этапом был сбыт «продукции». Злоумышленники использовали для этого самые разные площадки, включая сервисы электронной коммерции Shopee и Lazada – крупнейшие в Юго-Восточной Азии.

По предварительным оценкам, ежемесячный доход с продаж контрафактных жестких дисков измерялся тысячами долларов. А чтобы выгода была еще более солидной, мошенники брали недорогие модели небольшой емкости, переделывали маркировку, и вот уже, к примеру, 1-терабайтный HDD превратился в 14-терабайтный.

Тайное стало явным

Seagate узнала о заводе в Малайзии благодаря менеджеру по продажам, который сидел на Shopee и Lazada и внезапно увидел объявление о продаже новых жестких дисков. Его внимание привлекла крайне низкая цена, и он поделился своей находкой с Seagate.

Компания отреагировала мгновенно, поскольку с января 2025 г. втянута в скандал с контрафактными HDD. Сотрудники службы безопасности Seagate оказали необходимую помощь сотрудникам полиции Малайзии в проведении расследования и в результате накрыли производство. На складе они обнаружили шестерых мужчин, которые также предоставили следователям информацию о своей работе. Сотрудники также сняли на видео процесс оформления заказа клиентом.

Не Малайзией единой

Вице-президент Seagate по глобальному доверию и безопасности Джон Абренилла (John Abrenilla), полагает, что Shopee и Lazada – не единственные торговые площадки, где процветает мошенничество с жесткими дисками. Однако оценку масштабов он пока не дает.

В настоящее время Seagate помогает властям Малайзии расследовать источники поставок накопителей и установить всех ответственных лиц. Арестованные рабочие, вероятно, являются мелкими рабочими, получавшими небольшую почасовую оплату за свою работу.

Чтобы помешать мошенникам и дальше обманывать людей и портить репутацию Seagate, компания внесла коррективы в свою партнерскую программу. Отныне все официальные партнеры Seagate обязаны приобретать и перепродавать жесткие диски Seagate исключительно по контракту и исключительно авторизованных дистрибьюторов компании. Это даст гарантию того, что официальные партнеры Seagate поставляют конечным покупателям только новые, оригинальные жесткие диски Seagate.

Помимо этого обновленная партнерская программа Seagate требует прохождения процедуры глобального торгового скрининга (GTS, Global Trade Screening). Это призвано предотвратить сотрудничество с недобросовестными поставщиками, включенными в санкционный список GTS, а также с теми, кто неосознанно участвует в торговле контрафактной продукцией.