Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Microsoft превзошла саму себя. Обновление Windows 11 уничтожает накопители SSD на аппаратном уровне

Новый апдейт для Windows 11 способен вывести из строя твердотельный накопитель. Он перестает определяться системой. Единственное решение – замена SSD, но нет никакой гарантии, что ОС не сломает и его. Windows 11 становится все более опасной для пользователей, а альтернативы в ассортименте Microsoft нет.

Поставил патч – береги накопитель

Корпорация Microsoft выпустила свежий патч для Windows 11, установка которого ведет к колоссальным проблемам. Как пишет портал WCCFTech, обновление KB5063878 приводит к поломке твердотельного накопителя – он перестает определяться в системе, и пользоваться им становится невозможно.

По умолчанию KB5063878 – это всего-навсего небольшое обновление безопасности, призванное сделать Windows 11 лучше. На деле все как всегда – за четыре года существования Windows 11 не было ни единого месяца, чтобы Microsoft не выпустила для нее апдейт, в том или ином виде портящий систему. Но поломка SSD-накопителя, который никому не достается бесплатно – это совершенно новый уровень.

Как проявляется проблема

Обновление KB5063878 – это бомба замедленного действия, которая может сработать абсолютно в любой момент. Проблемы начинаются, когда пользователь хочет записать на SSD несколько больших файлов подряд или много файлов поменьше, в сумме дающих существенный объем.

wn600.jpg
Microsoft
Регулярное обновление Windows - верный способ лишиться компьютера. Программно и аппаратно

Это обнаружил пользователь заблокированной в России американской соцсети Х (ранее – Twitter) под псевдонимом Necoru_cat. Он хотел установить обновление для игры Cyberpunk 2077, патчи для которой – это почти всегда сотни файлов, которые «весят» десятки гигабайтов.

Процесс обновления игры завершился неудачей – система выдала ошибку, а перезагрузка, решающая почти все проблемы в Windows, начиная с Windows 95, на сей раз не помогла. После рестарта ПК пользователь обнаружил, что его твердотельный накопитель перестал определяться в системе.

Кого касается

На момент выхода материала было установлено, что столкнуться с такой проблемой могут обладатели твердотельных накопителей на базе контроллеров Phison, но не всех. Пока нет достоверной информации, как отличить SSD, который Windows 11 гарантированно убьет, от то того, который ей не по зубам.

Как пишет WCCFTech, к середине августа 2025 г. выяснилось, что выше всего рискуют владельцы SSD моделей Fikwot FN955 Corsair Force MP600., Kioxia Exceria Plus G4 и

SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D SSD. Также угроза висит над всеми пользователями, в чьих SSD работает контроллер Phison PS5012-E12.

Пользователи выяснили, что риск лишиться SSD резко возрастает, если объем записываемых на него файлов переваливает за 50 ГБ. И это если у SSD есть DRAM-модуль – при его отсутствии проблемы могут начаться при записи даже меньшего объема данных.

Таким образом, в зоне риска все – владельцы коллекций фильмов и музыки, геймеры, а также те, кто работает с «тяжелыми» файлами, например, монтажеры.

«Сюрприз» от Microsoft срабатывает так, что после него даже невозможно произвести диагностику SSD через S.M.A.R.T., не говоря уже о невозможности копирования информации с него. Пользователи также жалуются на повреждение данных.

Семь бед – один ресет?

К моменту выхода материала Microsoft не подтверждала наличие проблемы и в целом не реагировала на возникший общественный резонанс. Как пишет WCCFTech, ситуация пока не стала массовой ввиду того, что апдейт KB5063878 вышел совсем недавно. На публичных форумах ее пока почти не обсуждают.

По информации портала NichePCGamer, иногда, после нескольких перезагрузок системы, SSD вновь начинает определяться и даже корректно работать, однако проблема от этого никуда не девается. Пока в ОС есть обновление KB5063878, есть высокая вероятность ее возвращения.

Таким образом, есть два способа защиты. Первый – не устанавливать дефектный апдейт или отказаться от Windows в пользу других ОС. В августе 2025 г. CNews писал, что в бизнес-среде многие стали вбирать второй способ – доля Linux стала резко расти.

Геннадий Ефремов

