Eset: мошенники распространяют в WhatsApp «купоны Burger King»

Eset предупреждает о новой афере в WhatsApp. В качестве приманки выступают бесплатные купоны Burger King.

Потенциальная жертва получает в группе или от другого пользователя WhatsApp сообщение об «акции Burger King» и ссылку на розыгрыш. Перейдя по ссылке, пользователь обнаружит комментарии, которые имитируют реальные отзывы на Facebook, мотивирующие участвовать в акции.

Далее пользователю предлагают ответить на несколько вопросов о сервисе Burger King, после чего поздравляют с победой. Чтобы получить купон, жертву просят поделиться информацией об «акции» с 30 пользователями или группами WhatsApp. Излишне уточнять, что после выполнения целевых действий выигрыша не последует.

Большинство мошеннических кампаний в WhatsApp предназначены для подписки пользователей на платные смс-сервисы. Но в данном случае мошенники зарабатывают на показе рекламных объявлений – одна из страниц содержит встроенный фрейм для демонстрации рекламы и счетчик просмотров.

Вторая задача кампании – распространение небезопасного расширения для браузера Chrome. Для этого при переходе на «страницу розыгрыша» проверяется размер и ориентация экрана устройства. Если пользователь открывает ссылку на компьютере, он будет перенаправлен на страницу установки расширения – в январе зафиксировано около 27 000 таких переходов.

Eset рекомендует игнорировать подобные «акции» и предупреждать об опасности знакомых пользователей, поверивших мошенникам. Антивирусные продукты Eset поддерживают функции «Антифишинг» и «Антиспам».