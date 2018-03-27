ESET обнаружила новые образцы шпионского софта Hacking Team

ESET, разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз, обнаружил новые, ранее неизвестные образцы программного обеспечения для кибершпионажа Remote Control System (RCS), разработкой и продажей которого занимается итальянская компания Hacking Team. Шпионский софт используется для слежки за пользователями в 14 странах мира.

Hacking Team получила известность, реализуя шпионское ПО правоохранительным органам и спецслужбам. Remote Control System (RCS), флагманский продукт компании, позволяет скачивать файлы с инфицированного компьютера, перехватывать письма и сообщения, удаленно управлять веб-камерой и микрофоном.

В июле 2015 г. Hacking Team стала жертвой взлома, в результате которого в сеть утек исходный код шпионского софта. Компания была вынуждена просить клиентов приостановить использование RCS. В настоящее время специалисты ESET обнаружили и изучили новые образцы программы. Анализ позволяет утверждать, что разработку продукта продолжает сама Hacking Team.

Новые версии RCS поддерживают те же функции, что и до утечки исходного кода.

При этом они модифицированы в сравнении с прежними образцами. Важно отметить, что изменения соответствуют собственному стилю программирования Hacking Team и указывают на глубокое понимание кода.

Образцы скомпилированы в период с сентября 2015 по октябрь 2017 гг. По данным телеметрии ESET, практическое применение этих образцов зафиксировано через несколько недель после компиляции. Все они подписаны новыми цифровыми сертификатами.

Изученные в ESET образцы RCS распространялись с помощью фишинговых рассылок. Вредоносный исполняемый файл маскировался под документ PDF с использованием двойного расширения файла. Названия документов-приманок, вероятно, ориентированы на потенциальных жертв из числа сотрудников дипломатических представительств.