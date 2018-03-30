Acronis оценил ущерб от программ-вымогателей в ближайший год в 11,5 миллиардов долларов

Накануне Международного дня резервного копирования (World Backup Day), который ежегодно отмечается 31 марта, Acronis прогнозирует, что в результате роста числа программ-вымогателей, более изощренных методов нападения и недостаточной осведомленности пользователей, 2018 г. станет самым тяжелым годом в плане кибератак и случаев потери данных.

Согласно результатам недавнего опроса, проведенного по заказу компании Acronis, более 60% опрошенных никогда не слышали о программах-вымогателях, при том, что прогнозируемый ущерб от нападений в 2019 г. составит более 11 млрд долларов, по сравнению с 5 млрд ущерба годом ранее. В 2017 г. число разновидностей программ-вымогателей возросло на 46%, что осложнило их выявление и отражение нападений. Эксперты по безопасности прогнозируют повышение киберугроз: в следующие два года. Компании будут подвергаться нападению программ-вымогателей каждые 14 секунд, тогда как сейчас такие нападения происходят каждые 40 секунд. В это число не входят нападения на частных лиц, которые происходят еще чаще. Компания Acronis предупреждает, что только высококачественные, безопасные решения для резервного копирования, включающие проактивную защиту от программ-вымогателей, помогут предотвратить потерю данных и обеспечить защиту устройств.

Непонимание того, что такое программы-вымогатели и способов защиты от кибератак, приводит к росту размера ущерба, нанесенного компаниям и частным лицам. Киберпреступники постоянно совершенствуют методы обмана пользователей и продолжают эксплуатировать уязвимости в системах безопасности для обхода защиты традиционных антивирусных программ, неспособных обнаруживать подобные нападения. Согласно исследованию по безопасности, проведенному Ponemon Institute, 69% корпоративных пользователей не верят, что их антивирус сможет устранить обнаруженную угрозу. Кроме того, поскольку киберпреступники обратили внимание на то, что резервное копирование помогает эффективно отражать их нападения, множество новых типов программ-вымогателей направлены сегодня именно на файлы резервных копий и решения резервного копирования.

Данные опроса показывают, что 62% респондентов не знали, что программы-вымогатели могут зашифровывать файлы и их резервные копии, а 33% сообщили, что не делают резервные копии своих данных. Решения для резервного копирования, такие как Acronis Backup и Acronis True Image, включающие в себя активную защиту от программ-вымогателей, на основе технологий искусственного интеллекта, в состоянии выявлять и отражать подобные изощренные атаки.

«В прошлом году новости об атаках программ-вымогателей нередко появлялись в заголовках СМИ. Но, несмотря на рост числа кибератак, уровень осведомленности пользователей о проблеме и понимание необходимости отражения атак, остаются на очень низком уровне», — отметил Гайдар Магдануров, глобальный директор по маркетингу Acronis. «Наша задача - помочь пользователям защитить все свои данные от разных угроз, поэтому мы предоставляем бесплатный продукт по защите от программ-вымогателей, включили технологию по защите данных от программ-вымогателей во все наши продукты и активно занимаемся обучением пользователей по теме информационной безопасности».

«Программы-вымогатели стали немыми убийцами информации по всему миру. Последние атаки показали, что компании и организации повсеместно недооценивали растущую угрозу. Наибольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что пострадавшие готовы заплатить выкуп вместо того, чтобы проактивно защитить свои системы и устройства. Однако растущие риски сподвигли компании, такие как Acronis, разработать инновационные технологии и помочь организациям и пользователям по всему миру бороться с атаками программ-вымогателей», – сказал Роберт Вестервель, директор по исследованиям продуктов для безопасности, IDC.

В марте 2018 г. компанией Acronis был проведен масштабный потребительский опрос о защите данных. Его результаты представлены в инфографике. Из результатов опроса можно отметить следующее: у почти 39% опрошенных дома имеется 4 или более устройств, что означает большее количество данных и конечных устройств, которые необходимо защитить; более 29% опрошенных пострадали от потери информации

В ответ на рост числа кибератак, компания Acronis выпустила обновленную версию решения для резервного копирования с использованием инновационных технологий защиты от программ-вымогателей. Представленная в январе 2017 г. технология Acronis Active Protection активно защищает как файлы пользователя, так и их резервные копии, выявляя и блокируя атаки программ-вымогателей в режиме реального времени. За последние 12 месяцев защита Acronis Active Protection помогла предотвратить 200 тыс. нападений на 180 тыс. пользовательских устройств.

Компания Acronis также выпустила бесплатное решение, Acronis Ransomware Protection, предоставляющее дополнительный уровень защиты, которое может использоваться совместно с другими программами для защиты данных, такими как антивирус и решения для резервного копирования от других производителей. Наш продукт отслеживает системные процессы в режиме реального времени, позволяя автоматически выявлять и отражать нападения, которые неспособны выявить другие решения. В случае атаки программы-вымогателя, Acronis Ransomware Protection блокирует подозрительный процесс, и пользователь получает уведомление во всплывающем окне. Если какие-то файлы были повреждены при нападении, решение позволяет быстро восстановить их.

Acronis предлагает четыре простых шага для защиты данных: всегда создавайте резервные копии важных данных. Сохраняйте данные на диске и в облачном хранилище; регулярно обновляйте операционную систему и программное обеспечение. Это не позволит киберпреступникам проникнуть в вашу систему через какие-либо бреши в системе безопасности; обращайте внимание на подозрительные письма, ссылки и приложения. Наиболее эффективный метод проникновения, используемый киберпреступниками — это заставить пользователей открыть инфицированное приложение к письму или кликнуть на ссылки на вредоносных сайтах; установите антивирусное ПО на свой компьютер и включите автоматическое обновление сигнатур. Если вы пользуетесь ПК, убедитесь, что ваш Windows Defender включен и обновлен.