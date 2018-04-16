«Эвритег» запатентовала способ защиты копий документов

«Эвритег», российский разработчик решений в сфере информационной безопасности и управления корпоративным контентом, объявляет о патентовании механизма, который позволяет модифицировать и идентифицировать документы для установления канала несанкционированного распространения. Способ применяется в ключевом продукте компании – решении ILD (Information Leaks Detection).

По заявлению компании, система позволяет со 100% точностью находить виновника утечки документа ограниченного доступа в электронно-бумажной форме по выданной каждому сотруднику индивидуальной копии. ILD встраивается в систему электронного документооборота компании и для сотрудников, работающих с документом, генерирует копии, визуально идентичные оригиналу. Одновременно решение сохраняет информацию о том, кто, в какое время и с какими именно преобразованиями получил персональную версию. Если неблагонадежный сотрудник распечатает документ, либо сфотографирует его с дисплея компьютера на смартфон и файл впоследствии попадет в публичное поле, служба безопасности организации сможет без труда определить, кто стал источником утечки.

При этом благодаря усовершенствованному алгоритму полнотекстового поиска, решение позволяет за считанные минуты находить скомпрометированный документ, даже если в открытом доступе оказался его фрагмент. Эта функция значительно сокращает время, которое требуется офицерам по информационной безопасности в компании на расследование утечки и, как следствие, повышает эффективность их работы.

«Сегодня, когда в медиапространство то и дело проникают документы, "слитые" либо потерянные сотрудниками компаний, чрезвычайно важно защитить организации от возможных финансовых и репутационных ущербов от утечек. Для решения этой задачи мы и разработали ILD. Получение патента – это признание нашей экспертизы в сфере информационной безопасности и подтверждение того, что система заслуживает доверия российских компаний, для которых важна защита их корпоративной информации», – отметил Антон Самойлов, генеральный директор компании «Эвритег».

Компания «Эвритег» подала заявку на патентование решения механизма в декабре 2016 г. Перед тем, как выдать патент, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) провела формальную экспертизу и экспертизу по существу патентуемого изобретения. Полученный документ обеспечивает «Эвритег» исключительное право на эксплуатацию ИТ-решения.