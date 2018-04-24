«Лаборатория Касперского»: 85% россиян, состоящих в отношениях, поддерживают онлайн-связь со своим партнером

Как выяснила «Лаборатория Касперского» в ходе опроса пользователей в России, 85% людей, состоящих в отношениях, поддерживают онлайн-связь со своим партнером, если физически находятся далеко друг от друга. Более того, 55% респондентов признались, что общение в интернете помогает им чувствовать себя ближе к своей второй половинке. А среди тех, кто встречается, но еще не живет вместе, этот показатель доходит до 69%.

Почувствовать себя настоящей парой людям помогает не только общение в сети, но и совместное использование гаджетов. Например, 43% российских пользователей отметили, что их отношения с партнером улучшились после того, как они поделились своими аккаунтами и устройствами.

Однако у каждой медали есть обратная сторона. Интернет и гаджеты, помогающие возлюбленным поддерживать отношения на расстоянии, также нередко становятся причиной их ссор. Так, половина опрошенных в России (53%) хотя бы раз ругалась со своим партнером из-за того, что тот использовал гаджет во время еды или беседы. Такой же процент людей (53%) возмущался тем, что вторая половина слишком много времени проводила за цифровым устройством. Случались также споры из-за того, чья очередь пользоваться девайсом (24% отметили этот вариант ответа). Помимо этого, респонденты испытывали недовольство, если один из партнеров забывал зарядить устройство (48%) или терял его (29%).

«Цифровые технологии открыли для людей массу новых возможностей. Гаджеты помогают нам быть вместе, даже если мы находимся на большом расстоянии друг от друга. Неудивительно, что это пришлось по душе большинству влюбленных. Но, как мы видим, технологии перестают быть союзником и другом, если из-за их чрезмерного использования люди прекращают уделять достаточно внимания друг другу в реальном мире», – отметил Дмитрий Алешин, директор по продуктовому маркетингу «Лаборатории Касперского».

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