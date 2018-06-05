Digital Security представила исследование безопасности компонентов Microsoft Office

Специалисты исследовательского центра Digital Security, специализирующейся на анализе защищенности ИТ-систем, провели анализ безопасности компонентов пакета офисных приложений Microsoft Office с целью повышения компетентности внутренних служб безопасности компаний и обычных пользователей. Пакет программ был выбран потому, что он де-факто является стандартом для офисного ПО, и в последнее время все чаще его компоненты становятся «дырой» в корпоративную инфраструктуру.

Были исследованы основные компоненты ПО «Microsoft Office», включая Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Outlook и Microsoft Access. Проанализировав различные компоненты «Microsoft Office», исследователи Digital Security выделили несколько векторов атак на данное ПО: «двоичные» уязвимости; устаревший унаследованный код; встраивание COM-объектов (OLE, ActiveX) – перенос уязвимостей других компонентов в приложения «Microsoft Office»; логические/архитектурные ошибки; возможности социальной инженерии (наиболее часто используемый вектор).

В рамках проекта был проведен анализ внутреннего устройства ПО, архитектурных особенностей, технологий и их недостатков. Исследование велось по нескольким направлениям, были рассмотрены следующие ключевые блоки Microsoft Office: закрытые технологии, COM-технологии, расширения (включая приложения, манифесты установок расширений VSTO-basedAdd-ins и т.д.), централизованное конфигурирование и администрирование, определение векторов атаки на приложения/компоненты Microsoft Office.

Для продуктов компании Microsoft актуальна такая проблема, как использование давно разработанных, зачастую устаревших технологий и неизменного программного кода. Закрытость кода и форматов создает сложности не только для исследователей безопасности, но и для производителя, в результате чего многие уязвимости обнаруживаются и исправляются со значительными задержками.

В рамках исследования выяснилось, что ПО MS Оffice содержит ряд недочетов и ошибок, которые делают его использование небезопасным.

По итогам работ, был подготовлен цикл статей, в котором подробно рассказывается о ключевых направлениях исследования. Первая часть носит название «Закрытые форматы данных», в ней идет речь о форматах данных, шифровании и получении символов. С этим материалом можно ознакомиться по ссылке.

Вторая часть будет посвящена СОM-технологиям (фокус на автоматизацию, внутренние и внешние скрипты MS Office), она увидит свет в течение месяца. И, наконец, третья часть расскажет об администрировании, а также расширениях и телеметрии.