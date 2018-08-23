«Информзащита» и Perimetrix будут сотрудничать в сфере корпоративной ИБ

«Информзащита» и Perimetrix сообщили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Стороны договорились совместно работать над реализацией проектов и вести научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

«Информзащита» обеспечивает защиту автоматизированных систем управления в государственных и коммерческих организациях. Помимо этого, эксперты компании, многие из которых имеют действующие сертификаты международных ИБ-вендоров, оказывают широкий спектр услуг на всех этапах жизненного цикла корпоративной системы информационной безопасности.

«Мы рады объявить о подписании партнерского соглашения с компанией "Информзащита". Для нас данное сотрудничество является очень значимым. Колоссальный опыт "Информзащиты" в информационной безопасности позволит нам вывести процессы управления конфиденциальной электронной информацией заказчиков на новый уровень. А также обеспечить их соответствие законодательству РФ и требованиям регуляторов в области защиты информации ограниченного доступа», – сказал генеральный директор Perimetrix Евгений Преображенский.

Perimetrix основан в 2007 году командой профессионалов, стоявших у истоков создания современных систем защиты от внутренних ИТ-угроз. Компания реализовала концепцию Secret Documents Lifecycle, благодаря которой обеспечивает эффективную защиту конфиденциальной информации. Основная суть технологической системы – знание объекта защиты, контроль доступа и действий пользователей с целью предотвращения нарушения корпоративной политики.

«Перед "Информзащитой", как перед интегратором в сфере информационной безопасности, регулярно встают задачи по предупреждению потенциально опасных действий с информацией со стороны сотрудников компаний. Контролировать ее распространение нелегко, так как данные постоянно перетекают между приложениями и распространяются по различным каналам, – отметил директор по развитию бизнеса «Информзащиты» Михаил Савельев. – Технологии, которыми обладает компании Perimetrix, позволяют категорировать данные и делают это адаптивно, подстраиваясь под особенности конкретной компании. Мы уверены, что в условиях постоянных изменений – это один из вариантов не упустить контроль за критичными данными».