Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Борьба с интернет-угрозами в России давно вышла на на уровень масштабных госинициатив, тем не менее, по итогам 2024 года выяснилось, что сумма ущерба, которую злоумышленники нанесли гражданам, превысила 200 млрд рублей. Как в условиях платформенной экономики обезопасить себя и свой бизнес? Какие схемы обмана сегодня используются в сети? Об этом в видеоподкасте «CNews.Лица» рассказывает Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито».

О чем подкаст

В России началась системная борьба с киберугрозами: теперь граждане через «Госуслуги» смогут установить самозапрет на дистанционное оформление кредитов и SIM-карт, на международные звонки, спам-обзвоны и SMS-рассылки, в банках ввели периоды охлаждения, заработала единая база телефонных мошенников.

Но как противостоять обману в сети в 2025 г., в условиях платформенной экономики — когда человек каждый день взаимодействует с огромным количеством цифровых платформ в самых разных сферах своей жизни: начиная с доставки, такси и заканчивая онлайн-шопингом на маркетплейсами и онлайн-записью к врачу? Как защитить себя и свой бизнес, в видеоподкасте «CNews.Лица» рассказывает Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито».

Посмотреть выпуск можно на следующих платформах:

Или прямо здесь