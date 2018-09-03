«Лаборатория Касперского» узнала, чем интересовались дети этим летом

Согласно общемировой статистике «Лаборатории Касперского», этим летом дети отдавали предпочтение видеоконтенту и музыке в большей степени, чем, например, общению в социальных сетях. При этом самыми популярными порталами оказались YouTube и Facebook.

В летние месяцы интерес вызывали платформы Netflix, Spotify, Soundcloud и iTunes. Помимо этого, ребятавыбирали каналы Nickelodeon, Cartoon Network и Disney Channel, а также смотрели мультфильмы о Спанч Бобе (SpongeBob SquarePants).

Наиболее популярным музыкальным направлением среди подрастающего поколения во всём мире уже не первый год является рэп, в частности школьники искали информацию об XXXTentacion и слушали его треки чаще, чем музыку других исполнителей.

В России доля юных пользователей, которые посещали сайты с ПО, видео и музыкой, составила 28%.

Кроме того, летом дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами: например,BBC, CNN и BuzzFeed. Так, доля российских детей, заходивших на новостные сайты в этот период, составила практически 9% (причём лидер по количеству посещений – портал Meduza). Одной из наиболее популярных тем оказался чемпионат мира по футболу, проходивший этим летом в России. Не остался без внимания и Momo Challenge, который активно обсуждался молодыми блогерами.

Что касается нежелательного контента, то, по данным «Лаборатории Касперского», ребята практически перестали заходить на веб-ресурсы, связанные с алкоголем, табаком, наркотикам и порнографией. Всего около 3% российских детей посещали сайты с подобным содержимым.

«Статистика показала, что увлечения современных детей и подростков по всему миру меняются: например, летом они стали интересоваться новостными ресурсами и уделять меньше внимания сайтам, посвящённым компьютерным играм. Это объясняется тем, что сегодня в СМИ освещаются не только, например, политические и экономические темы, но и различные культурные, в частности музыкальные, события. Однако, как бы ни менялись интересы детей, родителям всегда стоит помнить об их безопасности и о неприемлемом контенте, которым изобилует интернет. В этом случае избежать многих неприятностей поможет выстраивание доверительных отношений в семье, а с технологической точки зрения, помощником для взрослых могут стать программы для детской онлайн-безопасности», – отметила Анна Ларкина, эксперт по контентному анализу «Лаборатории Касперского».

Продукт Kaspersky Safe Kids помогает взрослым защищать детей от киберугроз, в частности блокировать сайты или приложения, содержащие неприемлемый контент, и быть в курсе публикаций ребёнка и изменений в списке его друзей в социальных сетях и узнавать его местоположение в режиме реального времени.