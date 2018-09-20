Решение Solar inCode сертифицировано ФСТЭК России

«Ростелеком-Solar», компания группы «Ростелеком», национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью, получила сертификат ФСТЭК России на Solar inCode - решение для контроля защищенности исходного кода приложений, сообщается в полученном Cnews пресс-релизе компании.

Использование сертифицированного программного обеспечения является обязательным требованием как для государственных, так и для многих коммерческих организаций. Сертификат соответствия №4007, выданный ФСТЭК России, удостоверяет, что решение Solar inCode отвечает требованиям к программному обеспечению по 4 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей (НДВ). Solar inCode также входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, что позволяет использовать его в организациях, реализующих программу импортозамещения в области ИБ-решений.

Функциональность, позволяющая решению даже без доступа к исходному коду приложений проверять их на наличие ошибок и уязвимостей методом статического анализа, делает Solar inCode уникальным инструментом для контроля защищенности унаследованного и стороннего ПО. Также в число преимуществ решения входят широкий список детектируемых уязвимостей, низкий процент ложных срабатываний и поддержка большинства современных языков программирования.

С помощью Solar inCode защищенность своих приложений проверяют S7 Airlines, «Яндекс.Деньги», «МТС банк», «Всероссийский банк реконструкции и развития» и многие другие организации финансового, телекоммуникационного и ИТ-сектора.