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Microsoft принудительно устанавливает на ПК обновление, способное «убить» ОС Windows 11. Пользователей никто не спрашивает

Microsoft начала принудительную установку обновления 24H2 для Windows 11. Оно будет внедрено в систему автоматически, хотя существует несколько способов помешать этому. 24H2 – крайне глючный апдейт, который не могут починить боле полугода.

Нежданный апдейт хуже переустановки

Корпорация Microsoft начала распространять обновление 24H2 для Windows 11 на принудительной основе, пишет профильный портал Windows Latest. Оно будет установлено в обязательном порядке, притом в фоновом режиме, и спрашивать разрешение на это Microsoft явно не собирается.

Как сообщал CNews, 24H2 – это очень некачественное обновление. Вышедшее в конце 2024 г., оно содержит в себе массу недочетов, которые ломают систему в самых неожиданных местах. Например, после его установки Windows 11, и без того не самая легковесная ОС, начинала занимать на системном разделе на треть больше места.

Попытки Microsoft починить это обновление новыми патчами ни к чему хорошему не привели. Однако теперь корпорация утверждает, что 24H2 полностью готово к распространению – спустя полгода после его официального релиза.

Удовольствие не для всех

Существует масса способов избежать установки 24H2 на свой компьютер. Первый и самый очевидный – полное отключение обновлений системы, любыми доступными средствами.

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Clint Patterson / Unsplash
Не все обновления Windows одинаково полезны

Второй вариант – нужно пользоваться ОС, которая не подходит для обновления. Автоматический апдейт до 24Н2 «прилетит» на системы Windows 11 Home и Pro 23H2, 22H2 и 21H2, то есть другие версии Windows 11 (Enterprise, Education и Pro for Workstations), по всей видимости, автоматически обновлены до 24Н2 не будут. То же касается и всех версий Windows 10.

В своей документации Microsoft отдельно подчеркнула, что «под управлением Windows 11 Home и Pro версий 23H2, 22H2 и 21H2, которые не обслуживаются ИТ-отделами, получат обновление до версии 24H2 автоматически» (Devices running Home and Pro editions of Windows 11, versions 23H2, 22H2, and 21H2 that are not managed by IT departments will receive the update to version 24H2 automatically).

А ты нажми и отойди

Когда обновление автоматически скачается в память компьютера и будет ожидать установки, пользователь получит соответствующее уведомление. Отменить процесс скачивания он не сможет – все нужные файлы будут загружены из интернета в фоновом режиме.

Уведомление Microsoft тоже не предоставит пользователю никакого выбора. Отменить процесс установки 24Н2 на компьютер будет невозможно.

Все, что сможет сделать пользователь – это лишь выбрать время, когда ПК или ноутбук перезагрузится для установки апдейта, или ненадолго отложить его установку. Этим его свобода выбора и ограничивается.

Спасение есть

Портал Windows Latest опубликовал детальную инструкцию по противостоянию Microsoft и ее попыткам самоуправства на компьютерах пользователей. В ней приведено несколько способов борьбы с софтверной корпорацией.

Например, если обновление 24Н2 скачивается в настоящий момент или уже скачалось, но еще не установилось, поможет командная строка. Нужно поочередной ввести в ней команды net stop wuauserv и net stop bits со всеми пробелами.

После этого откроется доступ к папкам, связанным с Центром обновления Windows, а это означает, что можно будет удалить папку Software Distribution. В ней содержатся скачанные файлы обновления. Можно сделать это вручную (папка находится в каталоге Windows\ SoftwareDistribution\Download или посредством командной строки – потребуется ввести команду del /f /s /q %windir%\SoftwareDistribution\Download\*.

Но это еще не все. Потребуется отдельно заблокировать обновление Windows 11 24H2, потому что он снова начнет загрузку при первой же возможности. Для этого портал Windows Latest рекомендует приложение wushowhide, в котором нужно выбрать опцию «Скрыть обновления» (Hide updates), после чего в новом окне выбрать Windows 11 24H2 и нажать «Далее».

Далее потребуется возобновить работу службы обновления Windows, выполнив команду net start wuauserv в командной строке. Если обновления Windows больше не нужны, этот пункт можно пропустить.

Геннадий Ефремов

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