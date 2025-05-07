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Главному органу кибербезопасности США хотят урезать финансирование на $500 млн. Он увлекся интернет-цензурой и забыл о прямых обязанностях

Президент США предложил урезать финасирование Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры почти на $500 млн. По его мнению, федерально ведомство превратилось в орган интернет-цензуры и уделяет недостаточно внимания своим основным обязанностям. В сложившейся ситуации лучше направить десятки миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой и массовые депортации нелегалов, считает Дональд Трамп, но решать не ему, а Конгрессу.

CISA урезают финансирование

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) предложил урезать объем финансирования Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency; CISA) из федерального бюджета, пишет The Register.

Письмо, в котором обозначены статьи расходов, по мнению действующего главы североамериканского государства, нуждающиеся в пересмотре в пользу увеличения или уменьшения, опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Согласно документу, бюджет CISA на 2026 г. необходимо сократить на 17%, или $491 млн относительно 2025 г. Данная мера нацелена на ликвидацию «цензурного промышленного комплекса» (“Censorship Industrial Complex”) в терминологии администрации президента, или, другими словами, усилий ведомства по борьбе с дезинформацией и вмешательством в выборы, отмечает издание. В представлении Трампа и его сторонников, агентство отказалось от исполнения своей основной миссии и вместо этого установило контроль за высказываниями в Сети.

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Unsplash - Kasia Derenda
CISA, отвечающее за безопасность инфраструктуры в США, может потерять почти $500 млн бюджетных денег в 2026 г.

В феврале 2025 г. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США запустила расследование в отношении крупнейших технологических платформ (соцсетей) в связи с предполагаемым разгулом цензуры в них.

Критика в адрес ведомства

В рамках недавно завершившейся международной конференции по информационной безопасности RSA, вопреки практике прошлых лет, CISA практически не было представлено. Зато в числе высокопоставленных докладчиков мероприятия оказалась Кристи Ноэм (Kristi Noem), глава Министерства внутренней безопасности США, в структуру которого входит CISA.

В ходе выступления министр заявила, что «они [сотрудники CISA] решали, что является правдой, а что нет» и в очередной раз пообещала сократить объем финансирования агентства, также отметив, что CISA «не должно исполнять функции Министерства правды».

В документе, в котором предлагается урезать финансирование CISA, деятельность ведомства подвергается еще более жесткой критике.

«Эти программы и должности [в CISA] использовались в качестве хаба в цензурном промышленном комплексе для нарушения Первой поправки, преследования американцев за слова и преследования президента. CISA была больше сосредоточена на цензуре, чем на защите важнейших систем страны, и подвергала их риску из-за плохого управления и неэффективности, а также из-за сосредоточенности на саморекламе», – говорится в письме.

Первая поправка к Конституции США, являющаяся частью Билля о правах, гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова, прессы, вероисповедания и собраний, а также поддерживать какую-либо религию или утверждать одну из них в качестве государственной.

CISA в своем нынешнем виде появилось в 2018 г. во время первого срока Трампа. Оно отвечает за кибербезопасность и защиту инфраструктуры на всех уровнях государственного управления, координирует программы кибербезопасности со штатами США и улучшает защиту кибербезопасности правительства от хакеров – как действующих в собственных интересах, так и в интересах иностранных государств.

Министерство внутренней безопасности в выигрыше

Администрация Трампа, помимо CISA, также предлагает урезать финансирование Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) – еще одного ведомства в структуре Министерства внутренней безопасности.

Грантовые программы, реализуемые в рамках FEMA, бюджет которых предлагается сократить, нацелены на помощь мигрантам и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, в случае одобрения конгресса лишатся $491 млн и $646 млн соответственно.

По мнению составителей документа, FEMA «дискриминировало американцев, которые проголосовали за [действующего] президента, пропуская их жилье при оказании помощи после недавних ураганов». В конце 2024 г. сотрудник агентства был уволен за то, что якобы дал подчиненным указание игнорировать дома пострадавших в стихийных бедствиях, рядом с которыми была замечена символика, ассоциируемая с Трампом. Однако внутреннее расследование, проведенное FEMA, не выявило признаков того, что подобные нарушения носили систематический характер.

В целом же предложенные Трампом поправки к бюджету предполагают увеличение объема финансирования Министерства внутренней безопасности – на $43,8 млрд. Так, предлагается выделить дополнительные средства на реализацию программы массовой депортации «нелегальных мигрантов», завершение строительства стены на границе с Мексикой, внедрение продвинутых технологий, нацеленных на повышение безопасности государственной границы, модернизацию флота и объектов, находящихся в распоряжении Береговой охраны США.

Часть этой суммы, по мнению президента США, нужно потратить на усиление безопасности в ходе Чемпионата мира по футболу 2026 и Олимпийских игр 2028 г.

Матчи главного футбольного турнира планеты пройдут в 11 городах США, двух городах Канады и трех городах Мексики. Летнюю олимпиаду примет Лос-Анджелес (Калифорния, США).

Решать Конгрессу

Дональд Трамп по-прежнему не признает собственное поражение на президентских выборах 2020 г., на которых он уступил Джозефу Байдену (Joseph Biden) по итогам голосования коллегии выборщиков (306 голосов против 232) и всенародного голосования (51,3% против 46,8%). Поэтому факт наличия у действующего президента претензий к CISA, которое в том числе занимается обеспечением безопасности выборного процесса, не вызывает особого удивления, отмечает The Register.

Перечисленные в письме Трампа поправки к проекту будущего федерального бюджета пока не имеют юридической силы и носят лишь рекомендательный характер – следует ли принять их во внимание решит Конгресс.

Учитывая, что республиканцы удерживают большинство как в Палате представителей, так и в Сенате, вряд ли абсолютно все пожелания действующего президента окажутся проигнорированными. Однако некоторые из них могут стать предметом торга за закрытыми дверьми, а противники идеи сокращения объема финансирования CISA в Конгрессе присутствуют, например, калифорниец Эрик Суолуэлл (Eric Swalwell), член Палаты представителей от Демократический партии.

Дмитрий Степанов

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