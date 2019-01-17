ФСБ и «Информзащита» обеспечат противодействие компьютерным атакам

ФСБ России и «Информзащита» подписали соглашение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА.

Соглашение дает Центру обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак компании «Информзащита», работающему под брендом IZ:SOС, право исполнять функции центра ГосСОПКА для государственных органов Российской Федерации, российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках функций центра ГосСОПКА «Информзащита» будет выполнять задачи по обнаружению, реагированию и ликвидации последствий компьютерных атак, а также по оценке защищённости инфраструктуры и обеспечению взаимодействия Субъектов ГосСОПКА с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам.

ФЗ №187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ», вступивший в силу 1 января 2018 г., обязывает субъекты КИИ проводить мероприятия по информированию о компьютерных инцидентах федеральных органов исполнительной власти и обеспечению выполнения порядка и технических условий установки и эксплуатации средств инфраструктуры объектов КИИ; реагировать на компьютерные инциденты в порядке, указанном в законе, принимать меры по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов КИИ и непрерывно взаимодействовать с ГосСОПКА. Субъекты КИИ могут осуществлять построение и эксплуатацию центров ГосСОПКА самостоятельно, либо выполнять эту задачу с привлечением уполномоченных в рамках соглашения с ФСБ компаний.

«Для нас заключение данного соглашения – это возможность закрыть весь пул задач, стоящих перед нашими клиентами в части реализации ими требований ФЗ 187. Мы давно зарекомендовали себя как системный интегратор, способный решать сложные комплексные задачи и реализовывать масштабные интеграционные проекты. Мы рады, что можем быть максимально полезны своим заказчикам, поскольку создание и эксплуатация центров ГосСОПКА своими силами зачастую упирается в недостаток квалифицированных кадров. Информзащита, в данном случае, предлагает использовать её огромные квалификации и умения в области обеспечения информационной безопасности», – отметил Михаил Савельев, директор по развитию, директор Центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак IZ:SOC компании «Информзащита».