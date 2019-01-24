«Ростелеком-Solar» обновила анализатор защищенности приложений

«Ростелеком-Solar» объявила о масштабном обновлении своего анализатора приложений на наличие уязвимостей и недекларированных возможностей (НДВ). Начиная с версии 3.0, продукт будет представлен на рынке под новым названием — Solar appScreener — вместо предшествующего Solar inCode. Ребрендинг продиктован технологической эволюцией продукта: реализованные в нем технологии декомпиляции и деобфускации позволяют не просто сканировать исходный код, но и, в отличие от конкурирующих решений, анализировать приложения в виде исполняемых файлов.

Ключевым изменением Solar appScreener 3.0 стала полностью обновленная система взаимодействия решения с пользователями. Значительным изменениям подвергся как графический интерфейс решения, который стал удобнее и современнее, так и функциональность системы.

С выходом предыдущей версии анализатора Solar inCode 2.10 было запущено бета-тестирование нового графического интерфейса и по итогам собраны отклики и пожелания пользователей по возможным улучшениям. Кроме того, компания провела ряд специализированных UX/UI-тестов, по результатам которых эргономику интерфейса существенно доработали — например, свели к минимуму количество кликов, необходимое для доступа пользователей к функциям системы. Также была полностью переработана страница управления группами пользователей: теперь при ее создании можно гибко настраивать права группы пользователей.

В новом интерфейсе появились удобная навигация по проектам и результатам анализа, мгновенный поиск, более наглядное и подробное представление статистической информации о проектах и дополнительные фильтры для проектов, а также существенно переработана страница администрирования. Пользователи, предпочитающие предыдущий интерфейс, смогут пользоваться им вплоть до выхода версии 3.1.

«За несколько лет, прошедших с момента выхода на рынок первой версии сканера кода Solar inCode, наш продукт сумел занять лидирующие позиции на российском рынке анализаторов защищенности приложений. За эти годы решение проделало огромный путь в своем технологическом развитии. Сегодня мы выпускаем на рынок новую версию 3.0 с целым рядом значимых улучшений», — отметил Даниил Чернов, руководитель направления Solar appScreener компании Ростелеком-Solar.

Наиболее заметные улучшения, реализованные в Solar appScreener 3.0, —развитие функциональности уникального модуля Fuzzy Logic Engine, расширение возможностей интеграции продукта в процесс безопасной разработки за счет интеграции с Microsoft Active Directory и поддержка языка программирования COBOL.

В Solar appScreener 3.0 повысилось удобство использования модуля Fuzzy Logic Engine, который позволяет минимизировать количество ложных срабатываний, не пропуская при этом реальные уязвимости. Благодаря увеличению покрытия базы правил поиска уязвимостей в новой версии можно настраивать отображение результатов с учетом вероятности ложного срабатывания.

Одно из важнейших требований, которые предъявляют к современным анализаторам защищенности приложений, — возможность интеграции в процесс безопасной разработки. Для расширения такой возможности в Solar appScreener 3.0 реализована интеграция с Microsoft Active Directory, которая позволяет автоматически соблюсти действующие в компании политики информационной безопасности и права доступа разработчиков и офицеров безопасности к различным информационным системам. Таким образом Solar appScreener 3.0 повышает общий уровень корпоративной информационной безопасности и значительно сокращает время, которое требуется для управления полномочиями пользователей.

Кроме того, за счет улучшенных методов анализа потока данных и метода генерации диаграммы распространения данных для уязвимостей новая версия решения более эффективно анализирует уязвимости приложений, написанных на языках Java, Scala, Kotlin и Java for Android.

Реализованная в Solar appScreener 3.0 поддержка legacy-языка COBOL позволит проверять на уязвимости унаследованные системы, от которых по тем или иным причинам невозможно отказаться. COBOL часто использовали для разработки банковских приложений, и его поддержка была реализована по запросам клиентов и партнеров «Ростелеком-Solar» на зарубежных рынках.

Solar appScreener является российской разработкой, внесен в Единый реестр отечественного ПО (№ 516), сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям к программному обеспечению по 4 уровню контроля отсутствия НДВ (сертификат соответствия № 4007) и может использоваться для замещения зарубежных аналогов.