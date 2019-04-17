 

Eset обнаружила новый бэкдор для macOS

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Eset обнаружила новую версию вредоносного ПО киберпреступной группировки Oceanlotus. Угроза представляет собой бэкдор для платформы macOS.

Файл бэкдора зашифрован и обработан при помощи UPX-упаковщика, что затрудняет его обнаружение рядом ИБ-решений. Однако многие пользователи macOS игнорируют продукты для безопасности, поэтому защита бэкдора от обнаружения имеет второстепенное значение.

При запуске вредоносная программа проверяет принадлежность устройства к семейству Mac (MacBook Pro, MacBook Air). Информация, которую киберугроза отправляет на командный C&C-сервер, содержит сведения о процессоре, памяти, серийном номере устройства и MAC-адресах сетевого интерфейса.

Эксперты Eset отмечают, что используемые бэкдором C&C-серверы были созданы относительно недавно — 22 ноября 2018 г.

Антивирусные решения Eset NOD32 детектируют угрозу как OSX/Oceanlotus.D.

Уверенные в безопасности macOS пользователи часто игнорируют антивирусное программное обеспечение. При этом аналитики фиксируют стремительный рост числа вредоносных программ для компьютеров Apple — по данным немецкой независимой лаборатории AV-TEST, всего за год их число увеличилось в три раза, с 28,9 до 93,3 тыс.

Группировка Oceanlotus действует как минимум с 2012 г. Кампании киберпреступников зачастую направлены на гoсструктуры, партии и коммерческие организации в странах Юго-Восточной Азии.

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