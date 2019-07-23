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«Лаборатория Касперского» рассказала о кражах паролей российских пользователей

Безопасность Пользователю

По данным «Лаборатории Касперского», за первые шесть месяцев 2019 года троянцами, крадущими пароли, было атаковано более 100 тысяч российских пользователей. Вредоносное ПО такого типа умеет извлекать различную информацию напрямую из браузеров, в том числе логины и пароли к различным аккаунтам, а также сохранённые данные платёжных карт и содержимое форм для автозаполнения. Некоторые такие троянцы умеют также «вытаскивать» куки, то есть файлы, в которые браузер вносит данные с посещённых пользователем сайтов и благодаря которым сайты «запоминают» логины и пароли посетителей. Также существуют зловреды, которые способны красть файлы, хранящиеся непосредственно на устройстве.

Помимо России, в первом полугодии 2019 года чаще всего такие троянцы пытались проникнуть на устройства пользователей в Индии, Бразилии, Германии и США. При этом наиболее широко распространённой программой, крадущей пароли, стала AZORult, один из наиболее популярных стиллеров среди продавцов и покупателей вредоносного ПО на российских форумах.

«Современные пользователи всё более активны в онлайне и доверяют интернету множество разных повседневных задач. В результате этого их цифровые профили содержат всё больше информации и таким образом становятся весьма привлекательной целью для злоумышленников, умеющих разными способами монетизировать личные данные. Чтобы не подвергать конфиденциальную информацию риску при использовании онлайн-сервисов, мы советуем использовать специальные программы для хранения паролей и надёжное защитное решение», — отметил Александр Ерёмин, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой таких зловредов «Лаборатория Касперского» рекомендует предпринять следующие меры безопасности: создавать надёжные пароли (от 6-8 букв в разном регистре, с цифрами и специальными символами); использовать разные пароли для всех своих сервисов; никому не передавать пароли от аккаунтов и регулярно их менять; использовать надёжное защитное решение, такое как Kaspersky Password Manager, разработанное специально для хранения паролей и личных данных, в том числе сканов паспорта, водительских прав, банковских карт; своевременно обновлять ПО на устройствах, чтобы обеспечить защиту от новейших киберугроз.

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