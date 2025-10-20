Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Суперполезный копеечный расходник для ПК убивает процессоры, ломает кулеры и разъедает легкие пользователей

Популярная недорогая термопаста Amech SGT-4 оказалась крайне опасным химическим соединением. Она буквально ломает кулеры, делает почти невозможным использование процессора с другой системой охлаждения, да еще и очень дурно пахнет, попутно выделяя кислотные пары, которые опасно вдыхать. В России она не продается, но доступна на иностранных маркетплейсах. При этом она не китайская – ее производят в Южной Корее.

Как сломать компьютер за сущие копейки

Термопаста Amech (Aimac) SGT-4 из Южной Кореи оказалась своего рода бомбой замедленного действия. Очень популярная и разрекламированная за рубежом, она крайне негативно влияет не только на техническое состояние компьютера, но и на физическое здоровье его владельца.

Любая термопаста создана для лучшего отвода тепла от охлаждаемого компонента. Amech (Aimac) SGT-4 предназначена для нанесения на теплораспределительную крышку процессора, а если ее нет, как в многих CPU для ноутбуков то прямо на кристалл. Вот только, как выяснилось, она действует как клей, почти намертво приклеивая кулер к процессору.

И это лишь часть отличительных «особенностей» Amech (Aimac) SGT-4. Если основание кулера, которым он соприкасается с процессором, выполнено из меди, то эта термопаста очень быстро уничтожит его, приведя к необратимым повреждениям всей системы охлаждения. Другими словами. Медь при соприкосновении с SGT-4 начинает коррозировать.

cor600.jpg

Фото: Christian Wiediger / Unsplash
Не все термопасты безопасны для процессора и кулера

Если речь про настольные ПК, то заменить кулер будет сравнительно просто и недорого. А вот если это случится с ноутбуком, то тут речь будет идти о довольно существенных вложениях.

Не вонять! Зона работы легких

Исследование термопасты провел немецкий эксперт Игорь Валлосек (Igor Wallosek). Он выявил еще одно недокументированное свойство SGT-4 – она умеет источать крайне неприятный запах. Как пишет Tom’s Hardware, эта паста очень «вонючая» (stinky).

Но если с самим неприятным запахом еще можно кое-как смириться, то с последствиями вдыхания этого аромата – скорее всего, вряд ли. Как выяснилось, SGT-4 выделяет кислотные пары, что, что вероятно, не лучшим образом сказывается на дыхательной системе пользователей и других живых существ, находящихся поблизости от нее. Валлосек подчеркивает, что паста выделяет именно уксусную кислоту при контакте с влагой в воздухе.

Вдыхать пары уксуса может быть опасно для здоровья ввиду не самых приятных возможных последствий – затрудненного дыхания, химического ожога дыхательных путей, головокружения и пр. Если же концентрация уксусной кислоты будет высокой, то следствием ее вдыхания могут стать повреждение слизистых оболочек носоглотки и даже отек легких.

Дешево? Дайте две

SGT-4 очень популярна в зарубежных интернет-магазинах. Редакция CNews не нашла ее в отечественной рознице, но она вовсю продается, например, в Amazon.

term61.jpg

Как убить компьютер и здоровье за 600 рублей

Tom’s Hardware подчеркивает, что высокий спрос на нее обусловлен низкой ценой. При этом у нее очень много положительных отзывов – на том же Amazon у нее рейтинг 4,7 балла из 5 на основе более 350 отзывов. По-видимому, их оставили те, кто еще не пытался повторно обслужить свой ПК или ноутбук после предыдущего нанесения SGT-4.

Термопаста наоборот

Тесты показали, что SGT-4 работает совершенно не так, как полагается работать термопастам. Они были придуманы чтобы заполнять собой различные дефекты подложки кулера или крышки процессора, но SGT-4 не просто не заполняет их, а создает новые.

Помимо этого, она не проводит тепло так, как заявлено производителем – ее теплопроводность заметно ниже указанной на упаковке. Валлосек считает, что это как раз следствие коррозионных свойств этой пасты.

Другие исследователи согласны с Валлосеком. Например пользователи южнокорейского сайта Quasarzone опубликовали несколько сообщений, в которых заявили, что SGT-4 разъела маркировку на крышке процессора, поменяла цвет меди на подложке кулера и даже привела к появлению каверн, характерных для процесса коррозии металла.

Это у вас руки кривые, а мы хорошие

К моменту выхода материала у компании Amech даже не было собственного веб-сайта. Однако пользователи из Южной Кореи нашли способ связаться с ней, но ее реакция была отнюдь не самой хорошей.

Вместо того, чтобы принять во внимание сообщения пользователей и рассмотреть предоставленные ими доказательства, представители Amech перешли на личные оскорбления, назвали выводы безосновательными и настаивали на соответствии продукта экологическим стандартам RoHS и REACH, которые подтверждают отсутствие в смазке опасных веществ. Между тем, подобные сертификаты не имеют никакого отношения к химической активности металлов или к тому, что смазка является прекурсором опасных веществ, особенно при нормальных условиях использования, пишет Tom’s Hardware.

Но это еще не все. Представители Amech неоднократно ссылались на заявления Игоря Валлосека как на «человека из Германии» (a person from Germany) с целью дискредитировать источник и при этом избегать каких-либо технических опровержений. Они также засекретили состав пасты – на упаковке его нет.

Геннадий Ефремов

