Безопасность
Почему лидеры рынка выбирают SD-WAN
Инфраструктура
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Интеграция
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

Исследование Check Point: камера Canon EOS 80D уязвима для атак вымогателей

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю Техника

Команда исследователей Check Point Research, подразделение Check Point Software Technologies, поставщика решений в области кибербезопасности, обнаружила, что через USB и Wi-Fi современные камеры уязвимы для атак вымогателей и вредоносных программ.

Современные камеры больше не используют пленку для воспроизведения. Международная ассоциация индустрии изображений (International Imaging Industry Association) разработала стандартизированный протокол, известный как протокол передачи изображений (PTP). Он применяется для передачи цифровых изображений с камеры на ПК. Изначально он был сфокусирован на передаче изображений, но сейчас этот протокол включает в себя десятки различных команд, которые поддерживают все — от съемки до обновления прошивки камеры.

Специалисты Check Point Research исследовали, можно ли получить доступ к камере и затем использовать уязвимости в протоколе, чтобы заразить ее. Для своего исследования команда Check Point выбрала зеркальную камеру Canon EOS 80D, которая поддерживает как USB, так и Wi-Fi. У нее были обнаружены критические уязвимости в протоколе передачи изображений. Учитывая, что протокол стандартизирован и встроен в камеры других марок, исследователи Check Point считают, что аналогичные уязвимости могут быть обнаружены и в камерах других производителей.

«Любое "умное" устройство, включая зеркальные камеры, подвержено атакам, — сказал Никита Дуров, технический директор Check Point Software Technologies в России и СНГ. — Камеры уже не просто могут быть подключены к USB, но и к сети Wi-Fi и ко всей окружающей среде. А это значит, что они более уязвимы для угроз, поскольку злоумышленники могут внедрить программы-вымогатели как в камеру, так и на ПК, к которому она подключена. Фотографии могут оказаться у злоумышленников, пока пользователь не заплатит выкуп за них».

Чтобы избежать заражения Check Point рекомендует владельцам придерживаться следующих правил: убедитесь, что ваша камера использует последнюю версию прошивки. Регулярно устанавливайте все доступные обновления; выключайте Wi-Fi в камере, когда вы его не используете; если вам нужно подключить камеру к сети, старайтесь избегать общедоступные сети Wi-Fi.

Check Point Research проинформировала компанию Canon об уязвимостях, которые были исправлены совместными усилиями. Компания Canon опубликовала информацию об уязвимостях в официальных рекомендациях по безопасности на английском и японском языках.

Другие материалы рубрики

Amazon научила ИИ распознавать человеческий страх, чтобы получить $950 миллионов

РЖД будут строить в России квантовые сети с шифрованием данных

С помощью «секретного» протокола можно захватить любой ПК на современной Windows. Видео

В 4G-роутерах найдены серьезные «дыры». Исправят не все

Россиянин трижды поджигал офис Роскомнадзора из-за блокировок

Взломан один из самых защищенных в мире промышленных контроллеров

Техника

Обзор умного дома REDMOND: Алиса, включи всё!

Акустика для ПК и ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно

Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии