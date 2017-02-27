У российских компаний воровали деньги, взламывая файлы «1С»

Для атаки на системы бухучета российских компаний, в результате которой было потеряно около 200 млн руб., хакеры из группировки RTM использовали служебные файлы «1С: Предприятие 8». Разработчики «1С» заявляют, что к нынешнему времени проблема решена.

Атака на бухгалтерию через «1С: Предприятие»

Программным обеспечением, ставшим каналом для вторжения хакеров в системы бухучета российских компаний в 2015-2016 г.г., было популярное бухгалтерское решение «1С: Предприятие 8». Об этом заявила компания Eset в своем отчете о деятельности хакерской группировки RTM, ответственной за атаки на российские организации.

Об атаке злоумышленников на бухгалтерские системы российских компаний еще в середине февраля 2017 г. сообщила «Лаборатория Касперского». По заявлению экспертов компании, найденная ими троянская программа TwoBee способна редактировать на зараженных компьютерах текстовые файлы, которыми бухгалтерская система предприятия обменивается с системой ДБО.

Тогда «Лаборатория Касперского» не уточнила, с файлами какого именно бухгалтерского ПО взаимодействовал троян TwoBee.

Как хакеры воровали деньги

По данным отчета Eset, вредоносное ПО RTM работает с решением «1С: Предприятие 8». Троян отслеживает появление в зараженной системе документа 1c_to_kl.txt.

Этот файл создается программой «1С: Предприятие 8» для передачи платежного поручения из предприятия в систему ДБО. 1c_to_kl.txt представляет собой незашифрованный текстовый файл, в котором содержатся реквизиты исходящего платежа. Отредактировав в нем реквизиты получателя денег, хакеры могут перевести средства атакованной компании на собственные счета.

Самый простой способ обезопасить бухгалтерию — изменить имя файла с реквизитами платежа (изображение из отчета Eset)

По данным «Лаборатории Касперского», потери от работы трояна выразились примерно в p200 млн, украденных у нескольких десятков российских компаний. Примерно 90% атак пришлось на компании среднего и малого бизнеса, остальные — на госпредприятия и образовательные учреждения. Около четверти пострадавших компаний находятся в Москве. Следом по числу заражений идут Екатеринбург и Краснодар. Единичные случаи заражения TwoBee отмечены в Индии, Казахстане, Китае. Кроме того, вредоносная программа проявила себя в Германии и во Франции.

Что предприняла «1С»

Представитель компании «1С» Алексей Харитонов рассказал CNews о мерах повышения безопасности передачи в банк платежных документов, подготовленных в программах «1С».

В числе этих мер есть рекомендация по изменению имени файла 1c_to_kl.txt средствами программы «1С: Предприятие», которая позволит избежать атаки на файл трояном.

«1С» рассказала, что актуальные версии программ системы «1С:Предприятие» проверяют, не был ли файл обмена модифицирован трояном после загрузки данных в программу банка, но до отправки платежей на исполнение.

Кроме того, компания рекомендует пользователям своего ПО применять сервис «1С: Директбанк». Он напрямую взаимодействует с банковскими серверами и не требует создания промежуточных файлов, которые могут быть отредактированы злоумышленниками. «При его использовании все платежные документы формируются и подписываются электронной подписью прямо в учетной программе и из нее отправляются напрямую на сервер банка», -— говорит Алексей Харитонов.

Сейчас технологию DirectBank поддерживают более 30 российских банков, от крупнейших (Сбербанк, ВТБ, ФК «Открытие», Альфа-Банк, Бинбанк) до небольших.