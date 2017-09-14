Трамп приказал удалить ПО «Касперского» из госорганов США

Американские власти распорядились удалить решения «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США. На это ведомствам отведено 90 дней. Пентагона приказ не касается, но он и так не пользуется продукцией российской компании. Всего в госорганах США установлено ПО «Лаборатории» на несколько сотен тысяч долларов.

Распоряжение правительства

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) приказала американским государственным органам отказаться от использования продукции «Лаборатории Касперского» в своих информационных сетях. Основанием послужило подозрение, что компания находится под влиянием правительства России.

Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, в которой пояснило, что у органов есть 30 дней на обнаружение в своих сетях ПО «Лаборатории», 60 дней — на разработку плана по его удалению, и еще 90 дней — на само удаление. Распоряжение касается только гражданских ведомств, а не Министерства обороны. Однако Пентагон ранее заявлял, что и так не использует продукцию «Лаборатории».

Причины и следствия

Поясняя причины такого решения, правительство указало, что продукты «Лаборатории» имеют широкий доступ к файлам и повышенным привилегиям в сетях, где они установлены, и это может быть использовано хакерами для атаки. Также в директиве упомянуты связи «Лаборатории» с российской разведкой и особенности российского законодательства, которые позволяют этой разведке требовать от компании сотрудничества и перехватывать данные, проходящие по российским сетям.

Решения «Лаборатории» редко используются в американских госорганах, поэтому потери компании не будут значительными, пишет информационное агентство Reuters. По данным ресурса, в общей сложности госорганы США потратили на закупку ПО «Лаборатории» «несколько сотен тысяч долларов». Однако компания продает свои решения также правительственным подрядчикам и другим разработчикам, которые встраивают их в собственные продукты.

Позиция сторон

Координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс (Rob Joyce) отметил на ежегодном саммите по кибербезопасности Billington Cybersecurity Summit, что решение было принято исключительно на основе оценки рисков. То есть, нет никаких реальных доказательств, что «Лаборатория» делится данными с российской разведкой, однако риск этого должен быть исключен, пояснил он Reuters.

Решения «Лаборатории Качперского» будут удалены из сетей госорганов США

По его словам, это было «трудное решение», но оно должно было быть принято. На вопрос Reuters, согласен ли он с мнением экспертов, которые считают, что президент России Владимир Путин может принять какие-либо ответные меры в ответ на удаление продуктов «Лаборатории» из госорганов, Джойс сообщил, что эти соображения также учитывались при принятии решения.

Сама «Лаборатория» и ее глава Евгений Касперский неоднократно заявляли, что не имеют связей с российскими органами, и что американские власти неправильно интерпретируют российское законодательство: оно требует передачи информации и сотрудничества с властями только от коммуникационных платформ.

Проблемы «Лаборатории» в США

Конфликт «Лаборатории» с американским правительством начался в 2016 г., когда Федеральное бюро расследований (ФБР) высказало ряд опасений насчет продукции компании представителям индустрии, в том числе Координационному совету подсектора электричества – организации, в которую входят главы энергетических компании Северной Америки. В ответ на это в феврале 2017 г. Министерство внутренней безопасности США направило американским спецслужбам секретный доклад, касающийся «Лаборатории».

В апреле обеспокоенность возможной угрозой, исходящей от «Лаборатории», была высказана в секретном меморандуме, который был направлен директору Национальной разведки Дэну Коутсу (Dan Coats) и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу (Jeff Sessions). Документ был подготовлен Комитетом по разведке Сената США. Комитет убедительно просил принять меры в связи с потенциальным риском, который несет в себе широкая распространенность продуктов «Лаборатории» на американском рынке.

В связи с этим Евгений Касперский выразил готовность выступить перед Сенатом США и ответить на любые его вопросы. Также «Лаборатория» заявила о готовности раскрыть американским властям исходные коды своего ПО с целью избавиться от обвинений в кибершпионаже.

Расследование ФБР и его последствия

В июне стало известно, что ФБР провело беседы с рядом сотрудников американского представительства «Лаборатории». Опрошено было как минимум 12 человек в различных местах. ФБР интересовалось подробностями работы «Лаборатории Касперского» и тем, в какой степени американское представительство компании отчитывается перед головным офисом в Москве.

В июле администрация Трампа исключила «Лабораторию» из двух списков поставщиков высокотехнологичного оборудования для государственных нужд. Речь идет о двух списках Управления служб общего назначения США (U.S. General Services Administration, GSA), которое сертифицирует поставщиков и вносит их в базу данных компаний: услуги в области информационных технологий и поставки фототехники. Списки были изменены по соображениям «безопасности правительства и сети».