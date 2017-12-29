Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование

В преддверии Нового года редакция CNews выбрала пять самых негативных событий 2017 г., прямо или косвенно отразившихся на настроениях в отечественной ИТ-отрасли.

Вслед за рейтингом самых значимых трендов на отечественном ИКТ-рынке в 2017 г. редакция CNews составила Топ-5 наиболее громких провалов или просто печальных событий года.

Приглашаем принять участие в голосовании и выразить собственное отношение к описанным историям.

Госсектор и инфраструктурные компании оказались не готовы к атаке шифровальщика WannaCry

Масштабные прошедшие в 2017 г. эпидемии вирусов-шифровальщиков не обошли стороной и Россию. В мае вирус WannaCry зашифровал компьютеры МВД, «Мегафона», а также других крупных ведомств и компаний.

Под ударом вирусов в России оказались даже компьютеры МВД

Летом вирус Petya поразил компьютеры «Роснефти», клиники «Инвитро» и других организаций. Еще более серьезный удар вирус нанес по организациям на Украине. А уже осенью от вируса Bad Rabbit досталось российским СМИ, в частности, агентству «Интерфакс» и изданию «Фонтанка».

У правоохранителей появились серьезные вопросы к руководству ИТ-компаний



В октябре Басманный суд Москвы заключил под стражу главного конструктора информсистемы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД — ВРИО начальника НПО «Специальная техника и связь» (СТиС) МВД Андрея Нечаева.

Нечаеву инкриминируются нарушения части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России: использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы — в корыстных целях с тяжкими последствиями. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

По стране прошли громкие ИТ-«посадки»

Определенные вопросы у проверяющих и следствия, по данным «Коммерсанта», появились и к замминистра внутренних дел Александру Махонову, по протекции которого Нечаев был принят в СТиС. С 2012 по 2015 гг. Махонов возглавлял департамент ИТ, связи и защиты информации МВД и был непосредственным куратором СТиС.

В ноябре в столице за уклонение от уплаты налогов был задержан бывший гендиректор акционерного общества «Практика безопасности» Антон Зинченко. «Как установило следствие, с 2012 по 2014 г. он, исполняя обязанности гендиректора “Практики безопасности”, путем использования фиктивных организаций уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль, причинив тем самым государственному бюджету ущерб на сумму более 213,7 млн руб., — отмечало агентство «Москва».

В декабре в операторе связи Минобороны — «Воентелекоме» — прошла серия обысков и арестов. В том числе под стражей оказались гендиректор оператора Александр Давыдов, его первый зам Олег Савицкий и коммерческий директор Евгений Жилков. ФСБ подозревает их в махинациях при участии в программе импортозамещения: в войска по завышенной стоимости поставлялись брендованные маршрутизаторы, которые на самом деле были китайскими.

Атака на «Касперского» в США

К конфликту «Лаборатории Касперского» с американским правительством фактически привело расследование двухлетней давности, когда эксперты компании опубликовали отчет о деятельности кибергруппировки Equation. В нем описывались не только масштабы деятельности хакеров, но и перечень используемых ими инструментов — созданных и утраченных, как выяснилось позже, в АНБ.

Власти США ополчились на Касперского

После того, как проблема стала публичным достоянием и «Лабораторию Касперского» фактически обвинили в шпионаже, ее основатель выразил готовность лично предстать перед Сенатом и дать необходимые пояснения. Его компания даже предложила американцам исходные коды своего ПО. Но, как показало дальнейшее развитие событий, интерес к диалогу оказался односторонним. После появления в Штатах закона, запрещающего использование программных продуктов компании в государственных органах США, «Лаборатория Касперского» в декабре объявила о намерении судиться с американским правительством.

По оценке самого Евгения Касперского, обвинения, выдвинутые против его компании американскими властями, снизят выручку «Лаборатории» в Северной Америке на 5-8% в сравнении с 2016 г.

Украина объявила кибервойну России

В мае власти Украины ввели санкции против российских ИТ- и интернет-компаний. На территории страны был заблокирован доступ к ресурсам «Яндекса», Mail.ru, «Одноклассникам» и «Вконтакте».

Российско-украинский конфликт ударил по ИТ-шникам

Также на Украине запретили распространение ПО «Лаборатории Касперского», Dr.Web, «1С», «Парус» и др.

Смерти знаменитых деятелей Рунета и ИТ-отрасли

В мае ушедшего года на 62 году жизни скончался Наум Мардер — вице-президент «Ростелекома» и бывший замминистра связи. В последний год жизни Мардер тяжело болел раком.

В июле скоропостижно прервалась жизнь известного интернет-деятеля и блогера Антона Носика, внесшего большой вклад в зарождение Рунета. В частности, он создал интернет-издания «Газета.ру», «Лента.ру», newsru.com, BFM.ru и другие проекты.

В августе на 52 году ушел из жизни программист Андрей Чернов, автор кодировки KOI-8. Благодаря Чернову часть интернета перешла на русский язык и стала Рунетом. Он входил в первый состав FreeBSD Core Team и участвовал в создании первого интернет-канала между Россией и Западом.

Ушли из жизни Антон Носик, Павел Степанов, Наум Мардер, Андрей Чернов, Сергей Антимонов, Валерий Бардин, Константин Калинов

Также в августе на 60 году жизни внезапно нас покинул заместитель директора Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук, доктор технических наук, профессор Павел Степанов. Он активно вел работы и инициировал новые проекты, предусматривающие использование отечественных информационных технологий, свободного ПО, а также современных средств облачной инфраструктуры

В середине осени российская ИТ-компания «ДиалогНаука» сообщила, что 4 октября 2017 г. на 73 году жизни скончался председатель ее совета директоров Сергей Антимонов. «Многие справедливо считают, что Сергей Антимонов стоял у истоков рынка информационной безопасности в России, — говорят в организации. — Именно под его руководством “ДиалогНаука” с начала 1990-х выводила на рынок первые отечественные продукты в сфере защиты информации: антивирусы Aidstest, Doctor Web и ревизор ADinf».

В конце декабря в Москве ушел из жизни Валерий Бардин разработчик советского сегмента интернета, сооснователь первых российских интернет-провайдеров. Как рассказала ТАСС супруга Бардина, причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Также в конце декабря нас оставил основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales Константин Калинов. Ему было 40 лет, причиной кончины послужила продолжительная болезнь.