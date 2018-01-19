«Касперский» увеличил выручку «вопреки геополитической обстановке»

Несмотря на конфликт с правительством США, глобальная выручка «Лаборатории Касперского» по итогам 2017 г. выросла на 8% и составила $698 млн. Однако в Северной Америке был зафиксирован спад продаж на 8%, а в Европе — на 2%.

Результаты за год

По итогам 2017 г. выручка «Лаборатории Касперского» по всему миру составила $698 млн, продемонстрировав рост на 8% по сравнению с 2016 г. По словам Евгения Касперского, положительные результаты были достигнуты «вопреки сложной геополитической обстановке, бездоказательным обвинениям и открытым попыткам подорвать наш бизнес».

Самый бурный рост показали продажи компании в корпоративном сегменте — они увеличились на 13%. При этом продажи крупному бизнесу выросли на 30%. Компания подчеркивает, что на сегодняшний день в число ее клиентов входит 69 компаний из списка Fortune 500.

Так называемый сегмент non-endpoint, к которому относится противодействие целевым атакам, защита критических инфраструктур, борьба с мошенничеством и другие подобные услуги, показал улучшение результатов на 61%, сообщает «Лаборатория», а сегмент различных экспертных сервисов — на 41%.

Продажи по регионам

Если говорить об отдельных регионах, то в Северной Америке был зафиксирован спад продаж на 8%, а в Европе — на 2%. В остальных регионах наблюдается рост: на 18% в Латинской Америке, на 34% в России и СНГ, на 31% на Ближнем Востоке, в Турции и Африке, на 11% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 4% в Японии.

Как ранее сообщал Касперский, к снижению выручки «Лаборатории» в Северной Америке привело то, что власти США обвинили ее в шпионаже в пользу российского правительства. По словам Касперского, суммарная выручка компании за весь 2017 г. от глобальной деятельности и ожидалась где-то на уровне $700 млн. На североамериканском континенте также ожидалась снижение продаж примерно на 5-8% по сравнению с предыдущим годом. В Европе компания рассчитывала сохранить выручку на прошлогоднем уровне, а в остальных странах прогнозировала двузначный процентный прирост.

Конфликт с американским правительством

В сентябре 2017 г. американские власти распорядились удалить решения «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США, поскольку компания может использовать свою продукцию для получения информации и атак на сети по поручению российского правительства. На удаление антивирусов ведомствам было отведено 90 дней. Пентагона приказ не коснулся, но он и так не пользовался продукцией российской компании.

«Лаборатория Касперского» увеличила годовую выручку на 8%

В октябре ряд крупных американских СМИ написал, что продукция «Лаборатории» была использована для кражи данных о государственной обороне США у Агентства национальной безопасности (АНБ). По информации The Wall Street Journal, данные находились на домашнем ПК подрядчика АНБ, где было установлено ПО российской компании.

Вскоре после этого New York Times сообщила, что информация об инциденте с АНБ была получена американцами от израильских спецслужб, которые смогли проникнуть в сети «Лаборатории» — предположительно, с помощью механизма «Дуку-2». Как пояснил впоследствии Евгений Касперский, документы АНБ были скачаны случайно, в ходе обычной антивирусной проверки одного компьютера в США. Поняв, что они секретные, сотрудники «Лаборатории» сразу же их удалили.

Ответные меры

Чтобы противодействовать обвинением в шпионаже, «Лаборатория» решила раскрыть независимым экспертам во всем мире исходный код своих продуктов, включая код обновлений ПО и антивирусные базы. В рамках проекта Global Transparency Initiative компания намерена открыть в разных точках планеты три центра прозрачности, в которых она станет решать различные вопросы в сфере кибербезопасности, осуществляя этот процесс совместно с клиентами, партнерами и госорганами. Первый центр появится в 2018 г., остальные — к 2020 г. Местами их расположения заявлены Азия, Европа и США.

В ходе проекта компания до конца первого квартала 2018 г. планирует провести независимый анализ исходного кода, осуществить сторонними силами оценку процесса безопасной разработки и стратегии по минимизации рисков в цепочке поставщиков и в самом ПО, разработать дополнительные механизмы контроля обработки данных.

Помимо этого «Лаборатория» намерена увеличить вознаграждение в программе bug bounty до $100 тыс. за обнаружение наиболее серьезных уязвимостей в своем ПО.