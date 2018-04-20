У Райффайзенбанка проблемы по всей России. Не работают банкоматы и приложения

Сети Райффайзенбанка испытывают сбой по всей России. Пользователи интернета связывают это с действиями Роскомнадзора по блокировке Telegram. Сам банк утверждает, что сбой произошел по его собственной вине.

Сбой в Райффайзенбанке

Сети Райффайзенбанка испытывают сбой на территории всей России. Неполадки начались около 8:00 по московскому времени. Сам банк признал проблему и опубликовал следующее сообщение: «Уважаемые клиенты! Сейчас наблюдается временный технический сбой в работе систем банка, в связи с чем многие сервисы недоступны. Наши специалисты активно работают над скорейшим восстановлением систем. Приносим свои искренние извинения за неудобства».

Пользователи сети связали сбой с действиями Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram. Однако Райффайзенбанк разместил в соцсети Twitter опровержение этих предположений: «РКН не связан с событиями этого утра. Сбой произошел на нашей стороне :(», — написал банк. Примечательно, что пользователи интернета высказали в комментариях недоверие этому заявлению и продолжили возлагать ответственность за произошедшее на Роскомнадзор.

Проблемы в регионах

Помимо жителей Москвы о проблемах с системами Райффайзенбанка сообщил ряд региональных интернет-ресурсов. Например, жители Самары не только не могут осуществить транзакцию через приложение «Райффайзен-онлайн», но и не могут обналичить деньги с карт Райффайзенбанка в местных банкоматах — принадлежащих как самому банку, так и партнерам, сообщает ресурс 63.ru.

Уведомление о сбое сетей, размещенное Райффайзенбанком

Жители Екатеринбурга жалуются не только на недоступность интернет-банка, но и на невозможность расплатиться кредитной картой Райффайзенбанка в магазине, сообщает ресурс E1.RU. Похожие проблемы — невозможность воспользоваться приложением и обналичить деньги в банкомате — испытывают жители Новосибирска, передает ресурс НГС.

Блокировка Telegram

Напомним, утром 16 апреля 2018 г. Роскомнадзор начал блокировку Telegram. Мессенджер был заблокирован на основании решения Таганского районного суда Москвы, так как не выполнил требования антитеррористического законодательства России к организаторам распространения информации (ОРИ). В частности, Telegram не передал ФСБ ключи для дешифровки сообщений его пользователей.

Роскомнадзор основательно подошел к вопросу блокировки Telegram. В Реестре запрещенных записей ведомство сразу сделало 26 записей, в которых было включено 16 доменов и 9,5 тыс. IP-адресов сервиса. Далее Роскомнадзор приступил к блокировке IP-адресов облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) и Google. В результате регулятором было заблокировано по различным основаниям 19,3 млн IP-адресов.

Несмотря на меры Роскомнадзора сам Telegram остается доступным даже без прокси-серверов и VPN. Базовая функциональность мобильного приложения, отправка текстовых сообщений, исполняется вполне стабильно. Это происходит за счет использования push-нотификаций, с помощью которых Telegram рассылает пользователям новые настройки, позволяющие обходить блокировки.

Зато от блокировок большого числа IP-адресов AWS и Google страдает значительное количество не связанных с Telegram ресурсов. Например, Viber сообщал о проблемах со звонками через свой мессенджер. О проблемах также сообщали пользователи школы онлайн-изучения языков Skyeng, облачного сервиса видео-наблюдения Invideon, сервиса для онлайн-общения участников конференций MeYou, платформы для сбора данных с устройств интернета вещей Snoof и др. Были недоступны сайты некоторых СМИ, например, радио «Говорит Москва».