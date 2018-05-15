«Касперский» получил налоговые льготы от московских властей

«Лаборатория Касперского» будет выплачивать в бюджет Москвы не 17%, а 12,5% налога на прибыль. Льготы полагаются компании как якорному резиденту технопарка «Водный стадион», созданного на базе принадлежащего «Лаборатории» бизнес-центра.

Налоговые льготы

Правительство Москвы предоставит «Лаборатории Касперского» налоговые льготы, поскольку компании был присвоен статус якорного резидента технопарка «Водный стадион», сообщает информационное агентство «Интерфакс». Статус был утвержден сегодня на заседании президиума правительства Москвы.

Статус якорного резидента «Водного стадиона» позволит компании платить в городской бюджет налог на прибыль по ставке 12,5% вместо 17%. Это хорошая новость на фоне расходов в $12 млн, которые компания понесет при перемещении центра обработки пользовательских данных из Москвы в Цюрих, а также на фоне отказа нидерландских властей от использования ее продукции, о котором сообщило сегодня новостное агентство Reuters.

Технопарк «Водный стадион»

Технопарк «Водный стадион» был создан на базе АО «Водный стадион спорт инвест» в августе 2017 г. АО управляет бизнес-центром «Олимпия парк» на Ленинградском шоссе, в котором находится штаб-квартира «Лаборатории». Парк работает в сферах информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности. Его площадь составляет более 70 тыс. кв. м.

Бизнес-центр «Олимпия парк» был приобретен «Лабораторией» в 2013 г. СМИ называли сумму в $350 млн, эксперты характеризовали цену как завышенную. «Лаборатория» занимает большую часть площади бизнес-центра. В этом же центре находится офис мобильного оператора Tele2.

Проблемы «Лаборатории Касперского» в США и других странах

В сентябре 2017 г. американские власти распорядились удалить решения «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США, поскольку компания может использовать свою продукцию для получения информации и атак на сети по поручению российского правительства. На удаление антивирусов ведомствам было отведено 90 дней.

«Лаборатория Касперского» будет платить налог на прибыль в московский бюджет по льготной ставке

В октябре ряд крупных американских СМИ написал, что продукция «Лаборатории» была использована для кражи данных о государственной обороне США у Агентства национальной безопасности (АНБ). По информации The Wall Street Journal, данные находились на домашнем ПК подрядчика АНБ, где было установлено ПО российской компании.

Вскоре после этого New York Times сообщила, что информация об инциденте с АНБ была получена американцами от израильских спецслужб, которые смогли проникнуть в сети «Лаборатории» — предположительно, с помощью механизма «Дуку-2». Как пояснил впоследствии Евгений Касперский, документы АНБ были скачаны случайно, в ходе обычной антивирусной проверки одного компьютера в США. Поняв, что они секретные, сотрудники «Лаборатории» сразу же их удалили.

В декабре 2017 г. Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании выпустил новое руководство для британских госорганов, в котором не рекомендует им использовать ПО российских производителей, в частности, антивирусную продукцию «Лаборатории». Причина — возможные связи российских компаний с правительством России. Сегодня стало известно, что решение отказаться от продукции «Лаборатории Касперского» приняли также власти Нидерландов.