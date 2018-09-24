Пользователи Windows 7 не могли обновить систему по недосмотру Microsoft. Опрос

Microsoft опубликовала сообщение в официальном блоге, в котором рассказала, из-за чего некоторые пользователи сталкиваются с критической ошибкой при обновлении Windows 7, как с ней бороться, и почему в компании не заметили проблему гораздо раньше.

Microsoft исправляет ошибки двухлетней давности





В Microsoft рассказали о причинах возникновения и способе исправления в Windows 7 ошибки с кодом 0x8000FFFF, которую зафиксировали многие пользователи при попытке установить обновления за август и сентябрь 2018 г. Ошибка не позволяла им завершить процедуру.

Корень проблемы кроется в выпущенном в октябре 2016 г. патче KB3177467 для Windows 7 Service Pack 1 (SP1). Обновление предназначалось для «улучшения стабильности работы» ОС и было промаркировано как «критическое», поскольку от его присутствия в системе зависела способность последней автоматически поддерживать себя в актуальном состоянии.

Некоторые организации, системные администраторы и домашние пользователи Windows 7 предпочитают не устанавливать обновления за исключением патчей безопасности, которые не всегда помечаются Microsoft как «критические». Именно эта категория пользователей и столкнулась с ошибкой 0x8000FFFF при попытке установить патчи KB4343894 от 30 августа 2018 г., KB4457144 и KB4457145 от 11 сентября 2018 г., поскольку для этого в системе должен был присутствовать необязательный, как казалось пользователям ранее, пакет обновлений почти двухлетней давности.

Microsoft предложит пользователям Windows 7 установить старый патч, чтобы ОС вновь смогла обновляться

Microsoft не смогла вовремя обнаружить ошибку, поскольку, как объяснили в компании, тестирование ежемесячных патчей происходит на актуальной версии ОС со всеми установленными обновлениями, выпущенными ранее.

Теперь компания планирует повторно выпустить критически важный патч KB3177467 в октябре 2018 г., отметив его как «обновление безопасности». Таким образом, все категории пользователей смогут его получить, избавив себя от трудностей с установкой обновлений в будущем. Впрочем, ничто не мешает всем желающим установить недостающий пакет вручную самостоятельно, не дожидаясь наступления октября.

Microsoft выпускает зашифрованную Windows

В середине сентября 2018 г. Microsoft удивила пользователей, нечаянно выпустив новую тестовую Skip-Ahead-сборку Windows 10, предназначенную для тестирования в рамках программы Windows Insider, в зашифрованном виде.

Тестировщики-добровольцы, попытавшиеся установить сборку 18237 версии Windows 10 19H1 столкнулись с ошибкой 0x800700e, а также с чрезмерным потреблением ресурса оперативной памяти компьютера во время загрузки ОС.

Microsoft отреагировала на жалобы пользователей и оперативно устранила проблему, начав распространять сборку в незашифрованном виде, а также через официальный twitter-аккаунт программы Windows Insider пообещала продолжить изучать жалобы пользователей на чрезмерный «аппетит» системы к оперативной памяти.