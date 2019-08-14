Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7

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Антивирус Symantec блокирует обновления Windows 7 и Server 2008 R2, потому что не поддерживает подпись SHA-2, которую начала использовать Microsoft. О переходе на новую подпись Symantec была предупреждена за полгода.



Symantec блокирует обновления Windows

Антивирус Symantec блокирует установку новых обновлений Windows 7 и Server 2008 R2 или же удаляет файлы обновлений в процессе установки, сообщает Microsoft на своем сайте. Это связано с тем, что продукция Symantec не поддерживает сертификаты безопасного алгоритма хэширования SHA-2, который Microsoft начала использовать для подписи обновлений.

Symantec была предупреждена о переходе на новый алгоритм за полгода, но ей не хватило времени, чтобы модифицировать свои продукты должным образом. В феврале 2019 г. Microsoft публично объявила о переходе Windows 7 и Windows Server 2008 на SHA-2.

Microsoft сообщила, что временно приостановила автоматическое развертывание обновлений на устройствах, где работают антивирусы Symantec или Norton. Компания также советует пользователям не устанавливать обновления вручную. Со своей стороны, Symantec пообещала, что грядущая версия Symantec Endpoint Protection будет поддерживать SHA-2.

Переход на SHA-2

Подписи нужны для того, чтобы пользователь был уверен, что получает аутентичное обновление непосредственно от Microsoft, а не перехваченные и модифицированные кем-то файлы. Какое-то время Microsoft использовала для обновлений двойную подпись, применяя SHA-1 и SHA-2 одновременно, теперь же полностью отказывается от SHA-1.

Компания пояснила, что морально устаревший SHA-1 более не соответствует стандартам отрасли. В алгоритме накопились уязвимости, также свою роль сыграло повышение производительности процессоров и развитие облачных технологий. У SHA-2 подобных проблем пока нет.

Антивирус Symantec блокирует установку обновлений Windows 7

Миграция на SHA-2 проходит в несколько этапов. В марте 2019 г. в обновления для Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1 была добавлена поддержка сертификатов SHA-2, а 13 августа Microsoft перешла от двойной подписи к использованию исключительно SHA-2 для этих ОС.

Если говорить о других системах Microsoft, то в обновлениях для Windows 10 уже в июне-июле стали использоваться исключительно подписи SHA-2. Собственно говоря, программа перехода практически завершена, Microsoft остался только один шаг — перевести исключительно на SHA-2 продукты Windows Server 2012, Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2. Это произойдет 10 сентября 2019 г.

Windows 7, выпущенная Microsoft десять лет назад, до сих пор остается популярной. По состоянию на июль 2019 г. ее доля на рынке десктопных ОС составляет 31,83% против 48,86% у Windows 10. Расширенная поддержка Windows 7 заканчивается в январе 2020 г.

Покупка Symantec

Тем временем в жизни Symantec произошло важное событие — компания Broadcom выкупила ее корпоративное подразделение Enterprise Security за $10,7 млрд. Вместе с этим Broadcom получила права на название Symantec. У самой Symantec остается лишь потребительское подразделение Consumer Cyber Safety, которое создает продукты для личного пользования, в том числе под брендом Norton.

Соглашение между компаниями было достигнуто на уровне советов директоров. Закрыть сделку стороны планируют в I квартале 2020 г., получив одобрение от регулирующих органов США, Японии и Европейского союза.

За несколько месяцев до этого Broadcom предлагала выкупить всю Symantec за $15 млрд. Однако переговоры были остановлены, поскольку стороны не сошлись в цене. На момент возобновления переговоров в начале августа 2019 г. речь шла уже только о покупке корпоративного подразделения. Рыночная стоимость всей Symantec на тот момент находилась на уровне $12,6 млрд, однако у компании было свыше $2 млрд чистого долга.

Проблемы компании

Последние годы выдались для Symantec не очень удачными. В конце 2017 г. она оценивалась приблизительно в $21 млрд, то есть на $6 млрд дороже, чем предлагала за нее Broadcom. С конца 2018 г. Symantec начали покидать менеджеры, включая гендиректора Грега Кларка (Greg Clark), который внезапно оставил свою должность в мае 2019 г.

В августе 2018 г., после снижения прогноза по выручке, Symantec объявила, что намерена сократить свой глобальный штат на 8%. По итогам 2018 г. акции компании упали на 33%. По результатам финансового 2019 г., завершившегося для Symantec 29 марта 2019 г., доход компании составил $4,72 млрд.