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В «железе» Cisco редкая «дыра» со степенью угрозы 10 баллов из 10

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В нескольких сериях роутеров на базе IOS XE обнаружилась критическая уязвимость. Злоумышленнику достаточно отправить специально сконфигурированные HTTP-запросы на такие роутеры, чтобы обойти всякую авторизацию на них. Редкий случай, когда уязвимость оценена в 10 баллов по шкале угроз.

Исправлять, срочно

Cisco Systems настоятельно рекомендует срочно установить патч на роутеры под управлением операционной системы IOS XE. Уязвимость CVE-2019-12643, которую этот патч устраняет, получила редкие 10 баллов из 10 возможных по шкале угроз CVSS.

Сама по себе уязвимость выявлена в API виртуального контейнера Cisco REST. Благодаря ей злоумышленник может очень легко обойти авторизацию на устройстве Cisco IOS XE.

Проблема заключается в недостаточной проверке кода в службе авторизации программного компонента. Злоумышленнику достаточно отправить на уязвимое устройство специально подготовленный HTTP-запрос, благодаря чему он получит доступ к ID-токенам авторизованных пользователей. Эти токены могут быть использованы для обхода авторизации.

Cisco Systems настоятельно рекомендует срочно установить патч на роутеры под управлением своей ОС IOS XE

Притом, что уязвимость считается «абсолютно критической», есть ряд нюансов, которые несколько снижают её угрозу.

В частности, REST API по умолчанию неактивирован. Его нужно специально устанавливать и активировать на устройствах под управлением IOS XE, в противном случае уязвимость не сработает.

Изрядно редкая угроза

В описании Cisco говорится, что когда API службы контейнера REST активирован, уязвимым оказывается всё устройство. Поэтому производитель выпустил не только исправленный вариант REST API, но и «усиленный» вариант Cisco IOS XE, который воспрепятствует установке или активации уязвимой версии контейнера либо деактивирует его, если он установлен и активирован ранее.

На данный момент точно известно, что уязвимость затрагивает роутеры следующих серий 4000, ASR 1000 1000V. Уязвимы также виртуальные роутеры (Cisco Integrated Services Virtual Router).

«Роутеры Cisco относятся к числу самых популярных устройств подобного рода в мире, поэтому любая уязвимость в них представляет увеличенную угрозу, - говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - 10 из 10 баллов, однако, изрядная редкость: это должно означать, что эксплуатация уязвимости предельно проста (что, судя по всему, не совсем верно) и что в результате злоумышленник получает полный контроль над устройством. Это возможно, но, опять-таки, при соблюдении ряда условий. В любом случае, выпущенный патч следует установить как можно оперативнее».