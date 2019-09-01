Лайфхаки
Плохая защита данных стала главной проблемой цифровизации
ИТ в бизнесе
Российский бизнес плохо ориентируется в хайповых технологиях
Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов

Спецпроекты

В «железе» Cisco редкая «дыра» со степенью угрозы 10 баллов из 10

6307
Безопасность Администратору Пользователю Техника
, Текст: Роман Георгиев

В нескольких сериях роутеров на базе IOS XE обнаружилась критическая уязвимость. Злоумышленнику достаточно отправить специально сконфигурированные HTTP-запросы на такие роутеры, чтобы обойти всякую авторизацию на них. Редкий случай, когда уязвимость оценена в 10 баллов по шкале угроз.

Исправлять, срочно

Cisco Systems настоятельно рекомендует срочно установить патч на роутеры под управлением операционной системы IOS XE. Уязвимость CVE-2019-12643, которую этот патч устраняет, получила редкие 10 баллов из 10 возможных по шкале угроз CVSS.

Сама по себе уязвимость выявлена в API виртуального контейнера Cisco REST. Благодаря ей злоумышленник может очень легко обойти авторизацию на устройстве Cisco IOS XE.

Проблема заключается в недостаточной проверке кода в службе авторизации программного компонента. Злоумышленнику достаточно отправить на уязвимое устройство специально подготовленный HTTP-запрос, благодаря чему он получит доступ к ID-токенам авторизованных пользователей. Эти токены могут быть использованы для обхода авторизации.

ciscocusco600.jpg
Cisco Systems настоятельно рекомендует срочно установить патч на роутеры под управлением своей ОС IOS XE

Притом, что уязвимость считается «абсолютно критической», есть ряд нюансов, которые несколько снижают её угрозу.

В частности, REST API по умолчанию неактивирован. Его нужно специально устанавливать и активировать на устройствах под управлением IOS XE, в противном случае уязвимость не сработает.

Изрядно редкая угроза

В описании Cisco говорится, что когда API службы контейнера REST активирован, уязвимым оказывается всё устройство. Поэтому производитель выпустил не только исправленный вариант REST API, но и «усиленный» вариант Cisco IOS XE, который воспрепятствует установке или активации уязвимой версии контейнера либо деактивирует его, если он установлен и активирован ранее.

На данный момент точно известно, что уязвимость затрагивает роутеры следующих серий 4000, ASR 1000 1000V. Уязвимы также виртуальные роутеры (Cisco Integrated Services Virtual Router).

«Роутеры Cisco относятся к числу самых популярных устройств подобного рода в мире, поэтому любая уязвимость в них представляет увеличенную угрозу, - говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - 10 из 10 баллов, однако, изрядная редкость: это должно означать, что эксплуатация уязвимости предельно проста (что, судя по всему, не совсем верно) и что в результате злоумышленник получает полный контроль над устройством. Это возможно, но, опять-таки, при соблюдении ряда условий. В любом случае, выпущенный патч следует установить как можно оперативнее».

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» перезапустил с загадочной ценой тендер на «железо» и ПО «Инфотекса»

Google заплатит за уязвимости, найденные в Facebook, Instagram и WhatsApp

Солидная ИБ-компания не уберегла данные своих клиентов-ветеранов

Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего

«Ростех» уместил в одном ПК процессоры «Эльбрус» и Intel, установив российскую ОС параллельно с Windows

Российский хакер получил срок за кражу денег с банковских карт

Техника

Лучшие ультраширокие мониторы: выбор ZOOM

Ускоряем домашнюю сеть: как работают системы Mesh?

Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM

5 мифов о неоригинальных картриджах
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Тема месяца

Обзор: Облачные сервисы 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики услуг IaaS и SaaS

Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам Как разработать детальный план трансформации компании Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии