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Обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск», интернет, мышь и клавиатуру

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Опасный апдейт

Корпорация Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 10, способное вывести из строя ключевые составляющие ОС. Патч, направленный на устранение проблем с голосовым помощником Cortana, может сделать так, что работа за компьютером или ноутбуком станет попросту невозможной.

Пакет обновлений с номером KB4515384 вышел 10 сентября 2019 г. и вызвал волну негодования пользователей. На момент публикации материала Microsoft была осведомлена о сложившейся ситуации, но патч к патчу, устраняющему проблемы, пока не подготовила.

Что ломает обновление

Деструктивные последствия установки KB4515384 на ПК, пишет ресурс MSPowerUser, проявляются у пользователей по-разному. Чаще всего жалуются на переставшие работать меню «Пуск», строку поиска и на постоянные отключения от интернета в произвольные моменты времени.

Интернет после интеграции патча KB4515384 в Windows 10 перестает стабильно работать вне зависимости от типа подключения – по LAN или Wi-Fi. По словам ряда пользователей, в их случае система переставала «видеть» заведомо рабочие адаптеры связи, а попытка переустановки драйверов к положительному результату не приводила.

Пользователи Windows 10 страдают из-за некачественных обновлений ОС

KB4515384 способен сломать даже браузер Edge, который Microsoft совсем недавно перевела на движок Chromium, чтобы тот мог на равных конкурировать с Chrome, Opera, Vivaldi и другими современными обозревателями. Вместе с браузером отказывался работать и «Центр поддержки».

Отдельно могут проявляться и другие симптомы. Так, установка KB4515384 приводит к повышенной нагрузке на процессор, что может привести к троттлингу (сбросу тактовых частот) или, при наличии неэффективной системы охлаждения, к его перегреву. У некоторых пользователей ресурсы потреблял системный процесс SearchUI.

Среди зафиксированных проблем, связанных с установкой патча KB4515384, часто встречается и вышедшая из строя звуковая подсистема – компьютеры попросту перестают воспроизводить звуки при полностью исправных звуковой карте и акустике.

Но, если без Edge, поиска и звука на компьютере еще можно как-то работать, то без устройств ввода – нет, а KB4515384 «ломает» и их. У некоторых пользователей установка патча приводила к отказу системы работать с внешними USB-устройствами, то есть с мышками, клавиатурами и другой периферией.

Способы решения

Вернуть стабильность ОС Windows 10 можно путем удаления апдейта KB4515384 – система позволяет сделать это вручную. В случае, если это не представляется возможным, то придется или делать откат к предыдущей точке восстановления, если их поддержка включена в настройках, или ждать выхода следующего патча, сроки которого не назначены.

Следует отметить, что в Windows 10, в отличие от предыдущих версий ОС, отключение «Центра обновлений» по умолчанию невозможно – служба работает всегда. Для вывода ее из строя, чтобы на ПК больше не устанавливались некачественные патчи, существуют специализированное программное обеспечение.

Ничего нового

Выпуск патча для ОС Windows, который вместо устранения проблемы добавляет новых – для Microsoft обычное дело. За последние полгода почти каждый месяц, выходил ломающий что-нибудь апдейт для Windows 10. К примеру, очередное обновление для Windows 10, представленное Microsoft 12 марта 2019 г., приводило к серьезным сбоям в работе подсистемы Windows Subsystem для Linux.

В апреле 2019 г. Microsoft выпустила новые патчи безопасности для всех ОС, начиная с Windows 7, «ломающие» популярное антивирусное ПО, в том числе Avast и McAfee. Если на ПК стоит антивирус, то система начинает «тормозить» или вовсе перестает загружаться.

В мае 2019 г. вышло как минимум два «качественных» апдейта – первое сломало Excel, а второе вывело из строя новейшую опцию Windows 10 – «песочницу» для запуска сомнительных программ. В июне 2019 г. из перестал работать и антикварный браузер Internet Explorer, а через несколько дней за ним последовало и системное приложение «Просмотр событий».

В июле 2019 г. пользователи стали жаловаться на проблемы при подключении к своему компьютеру удаленно. При попытке подключения к компьютеру с последней версией Windows 10 посредством клиента служб терминалов Windows вместо рабочего стола удаленной машины пользователи могли наблюдать лишь черный экран, причем мышь и клавиатура продолжали работать корректно.

В сентябре 2019 г., несмотря на то, что прошла лишь половина месяца, пользователи как минимум дважды столкнулись с проблемами после апдейта. В начале месяца CNews сообщал, что установка свежего кумулятивного обновления приводит к возникновению проблем в работе Windows 10. По отзывам пользователей, один из модулей виртуального помощника Microsoft захватывает почти половину ресурсов процессора ПК. Кроме того, встроенная в ОС функция поиска может работать некорректно. Спустя несколько дней после этого в очередной раз сломался Internet Explorer.