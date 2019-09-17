«Аладдин Р.Д.» получила лицензию Минобороны на создание средств защиты информации
«Аладдин Р.Д.» подтвердила соответствие требованиям нормативных документов Министерства обороны Российской Федерации в области создания средств защиты информации.
Лицензия № 1823, выданная Министерством Обороны РФ по окончании срока действия лицензии № 1384, даёт право на выполнение работ по проектированию, разработке, производству, реализации, установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту, сервисному обслуживанию средств защиты информации на всей территории Российской Федерации.
Лицензия действительна до 26 августа 2024 года.