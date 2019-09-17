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Eset раскрыла детали политических кибератак на Ближнем Востоке

Безопасность Техническая защита

Эксперты Eset обнаружили опасный бэкдор, который оказался связан с другим вредоносным ПО киберпреступной группы Stealth Falcon.

Группа киберпреступников Stealth Falcon ведет свою деятельность с 2012 года, и её целями являются политические активисты и журналисты на Ближнем Востоке. Некоторые аналитики связывают их деятельность с Project Raven, в котором, по слухам, задействованы бывшие сотрудники АНБ США.

Небольшая часть технических данных о Stealth Falcon уже стала достоянием общественности, включая анализ ключевого компонента малвари — PowerShell- бэкдора. Он попадает на компьютер при помощи зараженного документа во вредоносном электронном письме.

Специалисты Eset обнаружили исполняемый файл бэкдора, о котором ранее не сообщалось. Для меньшей путаницы свое название он получил в честь хакерской группы — Win32/StealthFalcon. Эксперты обнаружили несколько атак с использованием этой малвари в ОАЭ, Саудовской Аравии, Таиланде и Нидерландах. В последнем случае целью была дипломатическая миссия ближневосточной страны.

Исследование Eset выявило сходства между недавно обнаруженным исполняемым бэкдором и скриптом PowerShell с функциями бэкдора, который ранее был отнесен к деятельности группы Stealth Falcon. Специалисты считают эти сходства серьезным доказательством того, что одна и та же группа работала над обоими бэкдорами.

Win32/StealthFalcon использует довольно необычный способ коммуникации со своим командным сервером. Она происходит при помощи стандартного компонента Windows под названием Background Intelligent Transfer Service (BITS). По сравнению с традиционной коммуникацией через функции API, механизм связи BITS реализован через интерфейс COM и работает более скрытно. Поэтому файерволы его не блокируют.

Вдобавок к необычной коммуникации с C&C-сервером у Win32/StealthFalcon есть несколько продвинутых методов для предотвращения обнаружения и анализа, обеспечения персистентности и усложнения ретроспективного анализа.

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