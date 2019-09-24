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Infowatch разработал технологию по защите чертежей

Безопасность Техническая защита Новости поставщиков

Infowatch разработал и запатентовал технологию векторных цифровых отпечатков по защите AutoCAD-чертежей для DLP-системы Infowatch Traffic Monitor. Принцип работы технологии заключается в детальном анализе векторных изображений. В случае попытки несанкционированной передачи даже фрагмента чертежа система определит его принадлежность к конкретному эталонному документу и оповестит офицера безопасности о возможной утечке данных.

AutoCAD — система автоматизированного проектирования, с помощью которой архитекторы, инженеры и строители создают точные 2D-чертежи и 3D-модели. До этого защита AutoCAD чертежей осуществлялась с помощью технологии цифровых отпечатков бинарных данных. Однако практика показала, что сценариев, где необходимо детектировать наличие небольших фрагментов бинарных цифровых отпечатков недостаточно. По словам руководителя направления Infowatch Traffic Monitor Александра Клевцова, значительное количество наших заказчиков – это производственные компании, девелоперы, для которых важной частью конфиденциальной информации являются чертежи.

«Изучив потребности покупателей, мы пришли к выводу, что нужно создавать технологии защиты векторных изображений для повышения защиты AutoCAD-файлов в любых сценариях», – отметил Клевцов.

Используемые на современном рынке технологии защиты векторных изображений не позволяли выявлять в общедоступных файлах фрагменты (например, части деталей), представляющие собой конфиденциальные данные, отмечают в Infowatch.

«Мы понимаем, что безопасность работы с проектными данными необычайно важна для наших пользователей и бизнеса их компаний. В связи с этим мы очень рады, что развитие технологий информационной безопасности не стоит на месте, и мы можем предложить клиентам новый уровень защиты данных в AutoCAD. Благодарны компании Infowatch за прогрессивные разработки и внимание к нашей отрасли», – отметил Петр Манин, технический директор Autodesk в России и СНГ.



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