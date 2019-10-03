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Fortinet рассказала о проблемах ИБ в условиях цифровой трансформации бизнеса

Fortinet провела в Москве пятую конференцию Fortinet Security Day, ключевой темой которой стало «Обеспечение безопасности данных в условиях цифрового мира». В ходе конференцииобсуждались такие темы как Интернет вещей (IoT), Промышленный Интернет вещей (IIoT), искусственный интеллект и обеспечение кибербезопасности в эпоху четвертой промышленной революции. В мероприятии приняло участие более 850 человек, которые получили возможность ближе познакомиться с решениями и инновациями Fortinet.

Михаил Родионов, региональный директор Fortinet в России и СНГ, рассказал о тех проблемах в области информационной безопасности, с которыми сталкиваются современные организации, в том числе при защите сетей 5-го поколения, облачных инфраструктур, Интернета вещей, Wi-Fi етей и гибридных сетей нового поколения (H Computing).

Джо Сарно (Joe Sarno), вице-президент Fortinet по развивающимся рынкам, осветил ключевые задачи и перспективы в области информационной безопасности в эпоху четвертой промышленной революции. Он выделил три направления, которые играют важную роль в успехе промышленной революции: речь идет о развитии образования, экосистем и технологий. Образование является ключевым фактором в достижении успеха, поэтому в 2015 году Fortinet запустил глобальную программу сертификации, цель которой – предоставить людям не только базовые навыки в сфере безопасности, но и дать им возможность получить всесторонние знания в области безопасности. Кроме того, Fortinet создал Академию Fortinet, обеспечивающую студентам по всему миру необходимое обучение и сертификацию, которые признаны во всей отрасли. Академия Fortinet сотрудничает с академическими учреждениями, некоммерческими агентствами и программами повышения квалификации, чтобы предоставить студентам возможность стать профессионалами в области кибербезопасности.

Алан Санчез (Alain Sanchez), старший евангелист CISO в Fortinet, выступил с докладом о том, как Интернет вещей проникает в нашу повседневную жизнь. Огромное количество подключенных объектов, датчиков, камер или даже мобильных приложений на смартфонах могут превратиться в бэкдоры, подвергая риску самые важные ресурсы. Он указал на реальность угрозы, которая стоит за всем сегодняшним ажиотажем, и, что более важно, рассказал о том, какие решения доступны сегодня для того, чтобы снизить подобные риски и сделать Интернет вещей частью комплексной стратегии безопасности.

Джейми Грейвз (Jamie Graves), вице-президент Fortinet по управлению продуктами и решениям для анализа безопасности, в своем докладе сосредоточился на возможностях искусственного интеллекта и в деталях рассмотрел современные тенденции, подчеркнув сильные и слабые стороны использования таких технологий для обеспечения кибербезопасности.

Алексей Андрияшин, технический директор Fortinet в России и СНГ, рассказал о перспективах развития отрасли с учетом имеющихся и будущих технологий для решения новых вызовов и угроз. Кроме того, эксперт поделился советом о том, как оценить уровень безопасности в организации и будущее инфраструктуры кибербезопасности.

Наряду со специалистами Fortinet, своим опытом внедрения и эксплуатации решений Fortinet делились представители партнеров, в том числе таких компаний как Symantec, «Ростелеком-Солар» и «Инфосистемы Джет».

Каждый год Fortinet поднимает планку, предвосхищая ожидания участников, что делает эту конференцию одним из самых важных событий в сфере кибербезопасности в России. Fortinet Security Day предоставляет уникальную возможность обсудить существующие угрозы и решения кибербезопасности, которые обеспечивают конфиденциальность, целостность и доступность данных в гибридной ИТ-инфраструктуре и на периферии.