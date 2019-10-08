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«Ростелеком-Солар» представил DLP-систему Solar Dozor 7 с модулем продвинутого анализа поведения пользователей

Безопасность Техническая защита Новости поставщиков

«Ростелеком-Солар», российский провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, объявил о выходе на рынок DLP-системы Solar Dozor 7 с интегрированным модулем продвинутого анализа поведения пользователей Solar Dozor UBA. Система решает широкий круг задач безопасности, выходящих за рамки защиты от утечек, и позволяет с помощью автоматизированного анализа выявлять ранние признаки нарушений со стороны сотрудников компании.

Solar Dozor 7 – система защиты от утечек нового поколения, основанная на передовой концепции People Centric Security. Эта концепция подразумевает переход службы информационной безопасности от мониторинга сотен и тысяч уведомлений об инцидентах с данными к анализу поведения сотрудников и выявлению отклонений в поведении.

В состав Solar Dozor 7 вошел модуль глубокого анализа поведения пользователей (UBA – User Behavior Analysis). Модуль позволяет автоматически выявлять в поведении сотрудников компании аномалии, которые могут свидетельствовать о ранних признаках корпоративного мошенничества, зарождении коррупционных схем, предпосылках к возникновению утечек информации и т.п. Это дает возможность службам безопасности работать с рисками превентивно, используя автоматизированные инструменты анализа.

«Сегодня мы четко видим два тренда в развитии DLP-систем. С одной стороны, возможности систем защиты от утечек вышли за рамки задач, лежащих исключительно в сфере информационной безопасности. Они становятся эффективным инструментом снижения рисков в сфере экономической, собственной, кадровой безопасности компаний. С другой стороны, и сама информационная безопасность расширяет свой взгляд на мир, переходит от анализа событий и данных к стратегии безопасности с фокусом на человеке. Эта эволюция рынка открывает его участникам новый горизонт возможностей и позволяет решить задачу сокращения бизнес-рисков на качественно новом уровне», – сказала директор центра развития продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Галина Рябова.

Методы анализа модуля Solar Dozor UBA основаны на алгоритмах класса unsupervised machine learning (обучение без учителя), не требующих предварительной настройки и адаптации системы под новые условия эксплуатации. Система анализирует поведение сотрудников по двум направлениям одновременно. С одной стороны, осуществляется наблюдение за каждым сотрудником по набору показателей, которые измеряются с высокой частотой и с учетом персональных особенностей поведения, делового контекста, роли в коллективе и ряда других факторов. Накопленной в течение двух месяцев истории активности пользователя достаточно для того, чтобы определить его устойчивое поведение и начать детектировать аномалии его поведения. Такие цифры получены в ходе апробации технологии Solar Dozor UBA на ряде компаний масштабом от 1 тыс. сотрудников.

С другой стороны, модуль Solar Dozor UBA определяет наиболее уязвимые с точки зрения бизнеса группы сотрудников и сотрудников с подозрительным поведением, относя их к различным паттернам поведения (комбинациям поведенческих особенностей и аномалий). На данный момент в системе насчитывается порядка 20 паттернов, среди которых: «мертвые души», сотрудники с аномалиями внешних коммуникаций, с наличием теневых личных контактов (так называемых приватных эго-сетей) и др. По каждому из паттернов ведется постоянный контроль опасных тенденций, приближенный к реальному времени.

Собираемая с помощью UBA-модуля информация существенно обогатила модуль «Досье» DLP-системы Solar Dozor 7. Теперь он сосредотачивает в себе максимально полную информацию о персоне (сотруднике, группе сотрудников и других участниках коммуникаций) и вместе с быстрым сквозным поиском и настроенными срезами данных является оптимальной средой для проведения расследований, не имеющей аналогов в других DLP-системах. Здесь же стало доступным и профилирование персонала по показателям использования рабочего времени.

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