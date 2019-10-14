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«Дикси» внедряет DLP-систему «Серчинформ КИБ»

ГК «Дикси» внедряет ИТ-систему, позволяющую существенно снизить риски утечки конфиденциальной и бизнес-информации. Решение было принято по результатам пилотного проекта, показавшего высокую эффективность в течение шести месяцев эксплуатации.

Внедряемая DLP-система российского разработчика «Серчинформ» контролирует основные каналы связи, проводит анализ текста и документов, передаваемых по ним, и сигнализирует о нарушениях внутренних политик безопасности. Это позволяет оперативно оценить риски и принять высокоточные меры по защите компании от потери критичных для бизнеса данных.

Директор департамента защиты активов ГК «Дикси» Виктор Новиков, сказал: «Вопросы информационной безопасности и противодействия инсайдерам сегодня имеют максимальный приоритет, риски слишком высоки. DLP-система позволяет нам существенно повысить уровень защищенности без увеличения нагрузки на специалистов».

Генеральный директор «Серчинформа» Сергей Ожегов, сказал: «Наша система решает две группы задач: автоматизация контроля за целостностью информации (включая профилактику инцидентов) и сбор объективных данных о продуктивности сотрудников, что позволит оптимизировать загрузку всего персонала. Такое сочетание особенно эффективно для ГК "Дикси", территориально распределенного бизнеса с большим числом сотрудников. Немаловажно, что возможности "Серчинформ КИБ" позволяют адаптировать ее под задачи динамичного роста компании».