Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока

Спецпроекты

ABB вступила в глобальный альянс по кибербезопасности

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

ABB присоединилась к новому альянсу, чтобы создавать техническую и организационную основу для безопасного и надежного функционирования OT. Альянс операционных технологий и кибербезопасности (Operational Technology Cyber Security Alliance, OTCSA) будет заниматься устранением пробелов в безопасности OT, объектов критически важной инфраструктуры и систем промышленного управления (Industrial Control System, ICS), чтобы обеспечить стабильность и улучшить повседневную жизнь людей в быстро меняющемся мире. В создании альянса OTCSA вместе с ABB приняли участие такие отраслевые лидеры, как Check Point Software, BlackBerry Cylance, Forescout, Fortinet, Microsoft, Mocana, NCC Group, Qualys, SCADAFence, Splunk и Wärtsilä.

«ABB обладает всесторонними решениями для защиты данных от кибератак и понимает, насколько важна кибербезопасность объектов критически важной инфраструктуры и промышленных систем, — отметил Сатиш Ганну, директор по безопасности ABB, старший вице-президент по архитектуре и аналитике, ABB Ability. — Мы уверены, что OTCSA позволит создать базу для решений, столь необходимых промышленным предприятиям, которые работают в мире усложняющихся угроз и испытывают риск столкнуться с катастрофическими потерями».

У альянса OTCSA пять основных направлений деятельности. Усиление кибербезопасности на физическом уровне для сред OT и интерфейсов взаимодействия OT/IT. Обучение операторов OT тому, как защитить свою инфраструктуру OT с помощью систем управления рисками и использования лучших рекомендуемых архитектур/конструкций, которые полностью соответствуют международным стандартам, таким как IEC 62443. Поддержка поставщиков OT в вопросах безопасности архитектур систем OT, соответствующих интерфейсов и функций безопасности. Поддержка разработок, закупок, установки, эксплуатации, обслуживания и внедрения более безопасных и надежных объектов критически важной инфраструктуры. Сокращение сроков внедрения безопасных и надежных объектов критически важной инфраструктуры.

Поскольку 60% организаций, использующих ICS, сообщили, что в прошлом году столкнулись с несанкционированным доступом в свои системы, а 97% указали на наличие проблем с безопасностью из-за сближения IT и OT, создание альянса OTCSA является критически важным этапом. Количество и сложность кибератак на OT и объекты критически важной инфраструктуры возрастают, что влияет на работу во всех отраслях — от нарушения производственных процессов и функционирования коммунальных систем до остановки систем жизнеобеспечения. Потенциально нарушение работы OT может оказать более серьезное воздействие, чем нарушение в информационных средах, и привести к гибели людей, экологическому ущербу и негативным финансовым последствиям.

«От промышленных систем управления и объектов критически важной инфраструктуры в значительной степени зависят как доходы организаций, так и состояние мировой экономики, — отметил Ганну. — Отраслевое сотрудничество в создании документации по разработке архитектуры, внедрению систем и управлению процессами позволит быстро улучшить безопасность OT, которая уже на десятилетие отстает от IT в развитии».

До сих пор ни одна отраслевая группа, которая занималась улучшением кибербезопасности, не предоставляла реальные материалы по архитектуре, внедрению систем и управлению процессами для операторов OT и поставщиков решений ИT/OT, чтобы они могли ориентироваться в текущих изменениях, обновлять и интегрировать свои системы, опираясь на отраслевые стандарты и нормативные документы. Необходимы надежные рекомендации, охватывающие весь жизненный цикл продукции — разработку, закупку, развертывание, установку, эксплуатацию, обслуживание и вывод из эксплуатации, а также другие аспекты, связанные с людьми, процессами и технологиями.

OTCSA стремится к расширению сотрудничества между ведущими IT- и OT-компаниями, лидерами в сфере кибербезопасности, а также поставщиками и OT-операторами из различных отраслей. Участником альянса может стать любая компания, которая в своей работе управляет объектами критически важной инфраструктуры или общими системами OT (операторы OT), а также компании, предоставляющие IT- и OT-решения (поставщики решений).

Другие материалы рубрики

Россияне нашли в интернете самую большую в истории базу данных банковских карт

Таинственные злоумышленники рэкетируют финансовые компании по всему миру, притворяясь «русскими хакерами»

Россияне изобрели «гарантированное возмездие» за кражу документов

Соглашение об уровне обслуживания SLA. Полный обзор

«Троян-как-услуга» от русскоязычных хакеров заразил сотни тысяч устройств

Разработчики шпионского ПО пригрозили судом журналистам, которые о них написали

Техника

Первый взгляд на Samsung Galaxy Fold: революционный смартфон с гибким экраном

Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис

Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает?

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага
Показать еще
Профиль месяца

Что должен делать CDTO в банке?

Сергей Щербинин

CDTO Уральского банка реконструкции и развития

Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта