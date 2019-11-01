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«Лаборатория Касперского» представила итоги опроса родителей об интернет-жизни их детей

Согласно данным нового опроса «Лаборатории Касперского», 55% российских родителей считают, что их дети проводят слишком много времени в интернете, но в то же время 58% признают, что могут сказать то же самое о себе, а 45% — о своих партнёрах и супругах.

Родители пытаются бороться с чрезмерной увлечённостью онлайн-жизнью и тем или иным образом ограничивать присутствие в интернете: например, 61% не разрешает детям использовать мобильные устройства во время еды, а 21% — вечерами после школы и работы, когда вся семья дома. В то же время 86% опрошенных признались, что регулярно сидят в гаджетах, находясь рядом с ребёнком, а 70% — что часто отвлекаются от общения с ребёнком на интернет.

Три четверти респондентов (77%) уверены, что младшие члены семьи хорошо осведомлены об онлайн-опасностях и знают, как их избежать, — хотя речь шла о детях в возрасте от 7 до 12 лет. Долгие подробные разговоры с детьми об интернет-угрозах и способах защиты от них ведут лишь 38%. В то же время почти каждый пятый (19%) хотя бы раз видел, как его ребёнок читает страницу с жестоким содержанием или смотрит видео со сценами насилия.

«Интернет плотно вошёл в нашу жизнь, и теперь мы учимся лавировать между цифровым и реальным миром. Взрослые отдают себе отчёт в том, что сами часто предпочитают гаджет живому общению, но тем не менее стремятся найти баланс. Дети могут быть не столь благоразумными и не всегда понимают, что переходят границу. Мы рекомендуем родителям взять за правило всё же находить время и обсуждать с детьми правила поведения в сети, чтобы освоение интернета было для них не только увлекательным, но и безопасным», — сказал Андрей Сиденко, эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете.

«Мы сегодня уже не столько озабочены тем, как жить в разных мирах, а тем, как организовать жизнь в смешанной реальности, когда и дети, и родители всё чаще пребывают в формате «двойного» онлайн/офлайн гражданства. Образ жизни современной семьи определяет в целом достаточно демократичное отношение родителей к использованию их детьми цифровых устройств. Однако не стоит забывать об угрозах и рисках цифрового пространства и здесь важно не только знание родителями этих проблем и способов помощи ребенку в сложных ситуациях, но и их профилактика. Её важной частью безусловно являются технические средства контроля за интернет-траффиком, установленные на цифровые устройства для личного использования. Дети должны быть осведомлены об этом контроле и принимать его как одно из важных правил семейного пользования интернетом», — отметила Галина Солдатова, профессор факультета психологии МГУ, директор Фонда развития интернета.

Чтобы помочь родителям защитить детей от интернет-угроз, «Лаборатория Касперского» разработала решение Kaspersky Safe Kids. Оно совместимо со всеми популярными платформами: Windows, macOS,Android и iOS. Продукт помогает родителям быть в курсе того, сколько времени ребёнок проводит в интернете и что он там делает — в частности, какие сайты посещает и какие сообщения оставляют на его страничке в соцсетях. Кроме того, Kaspersky Safe Kids может оповещать взрослых о звонках и SMSна смартфоне ребёнка, а также определять его текущее местоположении благодаря функции геолокации.