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Qrator Labs представила исследование киберугроз в российском онлайн-ритейле

Qrator представила результаты исследования информационной безопасности в российском секторе e-commerce в 2019 году. Опрос был организован среди российских представителей розничной торговли, ведущих бизнес в интернете (средний и крупный бизнес).

По данным опроса, проведенного в 3 кв. 2019 г., респонденты, представляющие средний и крупный e-commerce, наиболее часто сталкивались за последний год с DDoS-атаками (34%) и взломами (26%). При этом 10% отмечают, что в принципе не фиксировали серьезных инцидентов кибербезопасности.

«Серьёзные, дорогие DDoS-атаки обычно проводятся либо в рекламных целях — демонстрация возможностей злоумышленников или же “проба пера”, — либо за счёт заказчика, как правило, прямого конкурента жертвы. В России основная битва ритейлеров, в которой в ход идут любые средства, как обычно, происходит не между крупными магазинами, а между небольшими, часто региональными, компаниями. Современный российский крупный e-commerce — это цивилизованная среда, и DDoS-атаки на него — в основном среднего и низкого уровня, непрофессиональные и производимые, как правило, с целью вымогательства. С крупными и серьезными атаками заметные на рынке e-commerce-компании в массе своей сталкиваются реже», – сказал Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs.

Более половины опрошенных отмечают рост DDoS-атак за последний год. В то же время, по мнению еще трети опрошенных, уровень этой угрозы за 12 месяцев не изменялся. Треть опрошенных ритейлеров регулярно сталкивались за последний год с DDoS-атаками. 18% респондентов допускают, что могли не зафиксировать или не идентифицировать корректно небольшие инциденты.

Основным мотивом таких атак большинство респондентов из среднего и крупного e-commerce считают фактор вымогательства. Недобросовестная конкуренция находится на втором месте. В частности, компании из продуктового сектора в целом заказных атак от конкурентов не опасаются.

«Вымогательство часто становится основным мотивом при атаках на средний и крупный ритейл. Организовав атаку, например, во время «черной пятницы», злоумышленник может требовать серьезных сумм за приостановление нападения. Если магазин к атаке не готов, то даже весьма внушительные запросы атакующих будут удовлетворены. Также атака может быть приурочена к старту активной рекламной кампании. В то же время, поскольку на данный момент происходит активная консолидация рынка, индустрия стабилизируется, то организация атак по причине недобросовестной конкуренции отходит на второй план и наблюдается в основном в регионах и сегментах, где активен малый ритейл», – отметил Артем Гавриченков.

Наиболее эффективным средством защиты от DDoS-атак 42% респондентов считают аппаратное решение, размещенное на собственной инфраструктуре. Более четверти – операторское решение. Услугами распределенной сети фильтрации пользуются 18% опрошенных.

Первый способ, к которому обычно прибегают ритейлеры, — это организация самостоятельной защиты путем установки средств противодействия на собственном сервере. Однако подобный вид мер безопасности способен нейтрализовать лишь самые простые атаки и в большинстве случаев не дает положительного результата. Некоторые ритейлеры предпочитают полагаться на облачное масштабирование серверных мощностей, в облаках наподобие Amazon, однако в случае организации DDoS-атаки компании также придется оплачивать весь «мусорный» трафик, ведь ни одно публичное облако не будет отрабатывать паразитные пакеты бесплатно.

Средний и крупный e-commerce уже имеет достаточно средств на покупку дорогостоящего «железа» для защиты, однако, как правило, закупает и устанавливает оборудование без предварительно заказанного и рассчитанного проекта, включающего в себя анализ потенциальных рисков атак. Купленные, фактически, наудачу продукты, тем не менее, часто выдерживают подаваемую на них нагрузку, поскольку ввиду устоявшегося рынка серьёзные атаки на крупный e-commerce очень редко проводятся.

При приобретении WAF-решения (Web Application Firewall) большинство опрошенных (54%) сфокусированы на защите от взлома, на втором месте — защита от перебора паролей. Часто муссировавшаяся в течение года тема защиты от парсинга волнует респондентов из среднего и крупного бизнеса намного в меньшей степени. Основной причиной взломов респонденты считают нарушение работоспособности магазина, также часто упоминается кража пользовательской базы.

Более 60% отмечают, что сталкиваются (постоянно или периодически) с ботами, мешающими рабочей деятельности. Современный ритейл действительно страдает от нападений, организованных с помощью ботов и направленных на прикладной уровень сайтов, то есть на сами веб-страницы.

Боты также занимаются перебором паролей на сайтах крупного ритейла с целью кражи учетных данных в программах лояльности, позволяющих получить товар за накопленные баллы, или с целью покупки товаров по привязанной к онлайн-магазину пластиковой карте взломанного пользователя. Для перебора также используются многочисленные базы, включающие себя пары email-пароль, от других взломанных ресурсов — как те, которые есть в публичном доступе, так и приватные. Существуют также боты, занимающиеся анализом цен и товарного ассортимента – так называемый web scraping (парсинг).